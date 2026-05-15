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L1 : Aubameyang réintégré avant OM-Rennes

OM15 mai , 18:43
parCorentin Facy
3
Ecarté pour le déplacement au Havre en raison de l'épisode de l'extincteur, Pierre-Emerick Aubameyang est de retour dans le groupe de l'OM pour la réception de Rennes au Vélodrome.
L'attaquant gabonais a fait son retour à l'entraînement cette semaine et sera à la disposition d'Habib Beye pour la 34e journée de Ligue 1 face au Stade Rennais, dans un match décisif pour la qualification en Europa League. L'entraîneur olympien a par ailleurs confirmé les retours de deux autres joueurs absents au stade Océane du Havre, à savoir Timothy Weah et Bilal Nadir. Les absents de plus longue date, dont Nayef Aguerd, CJ Egan-Riley ou encore Geoffrey Kondogbia, seront eux absents pour cette ultime match de la saison 2025-2026.
P. Aubameyang

P. Aubameyang

FranceFrance Âge 36 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts3
Passes décisives5
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs29
Buts9
Passes décisives5
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
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le compte specialisé sur X .... mon Dieu quelle tristesse

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la Provence continue encore et encore a destabiliser le club.... bien sur qu il lui a meme dit qu il ne le gardait pas jsute avant le dernier match. mdrrr

Le PSG accélère pour son coup de cœur Mika Godts

a vous ecouter, ils ont deja acheté 128 joueurs depuis aout.....

L1 : Le PSG dérange, deux décisions le prouvent

😂😂😂🖕

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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