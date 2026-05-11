« Mbappé, je le vends demain » : Josep Pedrerol l'expulse de Madrid

Blessé et absent contre le FC Barcelone lors du Clasico perdu par le Real Madrid, Kylian Mbappé fait toujours parler de lui dans la presse espagnole. La star tricolore n'est pas épargnée, y compris par le présentateur vedette de l'émission El Chiringuito.

Personne n'a oublié la mise en scène de Josep Pedrerol avant que Kylian Mbappé n'accepte de quitter le Paris Saint-Germain pour signer au Real Madrid. A grands coups de Tic Tac, notre confrère avait fait monter la pression pendant des mois et avait crié victoire lorsque l'attaquant français a finalement décidé de rejoindre les Merengue. Pour lui, la venue de Mbappé à Madrid était la preuve que le Real était toujours le club le plus prestigieux du monde. C'est peu dire que deux ans plus tard, Josep Pedrerol a pris un coup sur la tête. Et, juste après la victoire du Barça contre l'équipe madrilène, synonyme d'une année totalement blanche pour le club de Florentino Perez, il est monté dans les tours, s'en prenant sans détour à Kylian Mbappé.

S'exprimant dans son très célèbre talk-show El Chiringuito, Jose Pedrerol n'y est pas allé par quatre chemins en évoquant la situation de Kylian Mbappé au Real Madrid. « Ce Mbappé-là, je le vends. Je le redis, ce Mbappé-là je le vends (...) Il n’y a pas de compromis à faire, ce n’est pas un leader de vestiaire, il faut le vendre demain », a lancé le journaliste espagnol, qui la semaine passée avait déjà dit qu'il n'était plus réellement convaincu que l'ancien joueur du PSG était utile au Real Madrid. Un retournement de veste qui fait sourire en Espagne, car Josep Pedrerol a pendant longtemps fait comprendre qu'avec Kylian Mbappé, les Merengue allaient rouler sur la Liga et sur l'Europe. Deux ans plus tard, ce n'est visiblement pas le cas et l'animateur vedette d'El Chiringuito est tout aussi virulent pour demander désormais à Florentino Perez de mettre le joueur français sur le marché des transferts. Il n'est toutefois pas certain que le président du Real l'écoute, même si Pedrerol est une voix qui compte.