El Chiringuito expulse Mbappé de Madrid
Kylian Mbappé a du mal en Espagne

« Mbappé, je le vends demain » : Josep Pedrerol l'expulse de Madrid

Kylian Mbappé11 mai , 9:30
parClaude Dautel
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Blessé et absent contre le FC Barcelone lors du Clasico perdu par le Real Madrid, Kylian Mbappé fait toujours parler de lui dans la presse espagnole. La star tricolore n'est pas épargnée, y compris par le présentateur vedette de l'émission El Chiringuito.
Personne n'a oublié la mise en scène de Josep Pedrerol avant que Kylian Mbappé n'accepte de quitter le Paris Saint-Germain pour signer au Real Madrid. A grands coups de Tic Tac, notre confrère avait fait monter la pression pendant des mois et avait crié victoire lorsque l'attaquant français a finalement décidé de rejoindre les Merengue. Pour lui, la venue de Mbappé à Madrid était la preuve que le Real était toujours le club le plus prestigieux du monde. C'est peu dire que deux ans plus tard, Josep Pedrerol a pris un coup sur la tête. Et, juste après la victoire du Barça contre l'équipe madrilène, synonyme d'une année totalement blanche pour le club de Florentino Perez, il est monté dans les tours, s'en prenant sans détour à Kylian Mbappé.
S'exprimant dans son très célèbre talk-show El Chiringuito, Jose Pedrerol n'y est pas allé par quatre chemins en évoquant la situation de Kylian Mbappé au Real Madrid. « Ce Mbappé-là, je le vends. Je le redis, ce Mbappé-là je le vends (...) Il n’y a pas de compromis à faire, ce n’est pas un leader de vestiaire, il faut le vendre demain », a lancé le journaliste espagnol, qui la semaine passée avait déjà dit qu'il n'était plus réellement convaincu que l'ancien joueur du PSG était utile au Real Madrid. Un retournement de veste qui fait sourire en Espagne, car Josep Pedrerol a pendant longtemps fait comprendre qu'avec Kylian Mbappé, les Merengue allaient rouler sur la Liga et sur l'Europe. Deux ans plus tard, ce n'est visiblement pas le cas et l'animateur vedette d'El Chiringuito est tout aussi virulent pour demander désormais à Florentino Perez de mettre le joueur français sur le marché des transferts. Il n'est toutefois pas certain que le président du Real l'écoute, même si Pedrerol est une voix qui compte.
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Exact et la photo du titre m’a tellement fait marrer… 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Oui mais non en fait. Déjà dans le foot ça ne veut rien dire. Prétendre qu’une erreur d’arbitrage aurait inversé le score, c’est vouloir croire en ses rêves. La preuve, avec votre raisonnement, Lyon serait champion de France ! Et puis il n’est pas question de mauvaise foi d’untel ou untel, vous donnez juste votre avis sur des faits de jeu de façon très subjective, je ne suis pas certain que tout le monde ait la même interprétation sur ces situations.

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Hélas non je suis on ne peut plus réaliste et honnête sur la situation, le club doit trouver 200 millions pour faciliter son rachat

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
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353398162847-19
14
Le Havre
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17
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