Pronostics Lens – Monaco : toutes les infos et cotes à connaitre

Face au leader de la Ligue 1, l’AS Monaco doit impérativement s’imposer sous peine de dire adieu à une place européenne. Du côté de Lens, on veut garder une petite avance sur le PSG et pour cela il faut gagner à domicile. Voici notre analyse des cotes et pronostics PARION SPORT en Ligne pour le match LENS-MONACO.
Trois mois après une victoire facile au Stade Louis II (1-4), c’est dans le fauteuil de leader que les Sang et Or reçoivent ce samedi une formation monégasque qui vient d’être battue par le PSG en Ligue des champions. Seulement huitième de Ligue 1, le club de la Principauté débarque à Lens avec l’obligation de ramener un bon résultat, sous peine de devoir dire adieu à ses ambitions au Championnat. Le RC Lens est évidemment le favori et les cotes et pronostics confirment cette position des Nordistes, puisqu’elle est de 1,69 chez PARIONS SPORT en ligne. Une belle cote tout de même pour une formation qui à domicile n’a plus été battue depuis le 16 août 2025, c’était contre l’OL.
Une double chance favorable à Lens

Pour Monaco, les choses sont nettement plus compliquées cette saison loin de son stade en championnat, puisque l’ASM n’a pris qu’un seul point à l’extérieur en 2026. De quoi expliquer la cote de 4,10 appliquée en cas de victoire monégasque à Lens, tandis que le nul est à 4,05. Il est vrai que sur le papier, sans Golovin, suspendu après son expulsion contre Nantes, sans Pogba, toujours blessé, et dans la foulée de la défaite contre le PSG en Ligue des champions, ce voyage au Stade Bollaert semble compliqué. Mais la double chance Lens et Nul est coté à 1,20, ce qui peut être très tentant.

Les buteurs lensois sont en forme

D’autant que dans l’équipe de Pierre Sage, deux joueurs sont d’une efficacité diabolique, il s’agit évidemment de Wesley Saïd (10 buts en Ligue 1) et Odsonne Edourd (8 buts). Et les cotes proposées par PARIONS SPORT en Ligne pour ces deux attaquants Lensois sont très intéressantes. Saïd est à 2,25 et Edouard à 2,2. Pour mémoire, Lens a toujours marqué au moins un but lors de ses treize derniers matchs, et a marqué douze buts à l’occasion de ses trois dernières rencontres. Difficile de croire que ces deux joueurs resteront soudainement muets, d’autant que la défense monégasque est friable.

Monaco doit prendre au moins un point

Du côté de l’AS Monaco, Balogun est lui aussi très en forme et son équipe sait être efficace, le PSG peut en témoigner. Cela tombe bien. PARIONS SPORT en Ligne propose une cote susceptible d’être très judicieuse, puisqu’elle est de 1,42 si les deux équipes marquent au moins un but. Compte tenu des enjeux sportifs pour les deux formations, on est certain de ne pas assister à un match fermé et l’on peut même penser qu’il y aura au moins trois buts dans ce choc de Ligue 1. Cela tombe bien, le pari « Plus de 2,5 buts » est également à 1,42. Pourquoi ne pas tenter le pari sur mesure avec ces deux cotes.

Lens doit gagner et va pousser fort

Au milieu des nombreuses cotes proposées par Parions Sports en ligne se cache un pari qui semble sportivement très envisageable. C’est celui d’un nul à la pause, et d’une victoire finale de Lens. Ce scénario, qui est loin d’être délirant, a une cote de 4,45. Les leaders de la Ligue 1 ont parfois eu du mal à faire rapidement la différence en première période contre des grosses équipes, avant de finalement faire la différence après la pause.
Ce Lens-Monaco a donc tous les ingrédients pour être passionnant, car les deux clubs jouent gros, mais nous rappelons que vous ne devez miser de manière raisonnée et raisonnable et que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Les paris sportifs doivent rester un plaisir.
* Cotes Parions Sport en Ligne du 19/02/2026 susceptibles d’évoluer
0
