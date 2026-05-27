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Kylian Mbappé

Kylian Mbappé victime d'un tacle bien sournois

Kylian Mbappé27 mai , 15:20
parQuentin Mallet
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Malgré une saison très prolifique, Kylian Mbappé cristallise les critiques autour de son investissement défensif. Les statistiques prouvent d'ailleurs qu'il est le pire attaquant du big 5 dans l'apport sans ballon.
Sur un plan individuel, on ne peut pas vraiment dire que Kylian Mbappé ait fait du mauvais boulot. Initialement, on attend d'un attaquant qu'il marque des buts, et ça, le numéro 10 du Real Madrid l'a très bien fait. Auteur de 42 buts et 7 passes décisives en 44 apparitions cette saison, il a apporté offensivement ce que très peu de numéros 9 ont fait cette saison. Toutefois, de nos jours, il est coutume de regarder aussi comment les attaquants évoluent sans le ballon.
Et à ce jeu-là, le Bondynois passe clairement à côté. Vivement critiqué depuis des semaines sur son manque d'efforts défensifs qui nuit à l'équipe, aussi bien par la presse et les supporters que par son propre camp à Madrid, Kylian Mbappé affiche des données statistiques terrifiantes sur le volet défensif qui prouvent qu'il est le pire attaquant dans les cinq grands championnats dans l'apport sans ballon.

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Kylian Mbappé fait moins bien que tout le monde

Sur X, l'analyste Mohammad Adnan a dévoilé quelques chiffres parlants sur le manque d'implication défensive de Kylian Mbappé. Dans le détail, il est l'attaquant le moins efficace au niveau des actions défensives, il récupère moins de ballons que 99% des attaquants du big 5 européen et ses pressings ne servent globalement à rien puisqu'il fait moins bien que 99% des attaquants là aussi. Enfin, il ne récupère que 2,17 ballon par match, soit moins bien que 99% des autres attaquants analysés, et il contre-presse moins que 97% de ces derniers.
Autant de données qui prouvent que José Mourinho aura fort à faire avec lui. Le Special One sait en tout cas sur quel axe son numéro 10 devra travailler une fois son retour à Valdebebas.
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