Real Madrid : José Mourinho sanctionne Kylian Mbappé

José Mourinho arrive pour tout changer au Real Madrid. Et Kylian Mbappé est concerné, lui qui est devenu un personnage clivant au sein de la Casa Blanca.

La révolution est en marche au Real Madrid, mais avec une vieille recette. Parti après avoir été hué pendant des mois en 2013 pour s’être attaqué aux légendes du club, José Mourinho est désormais pressenti pour revenir au sein de la Casa Blanca. Florentino Pérez est visiblement à court d’idées et il compte donner les plein pouvoirs à l’entraineur portugais, qui avait quelque peu disparu des sommets européens avec des passages à Tottenham, la Roma, Fenerbahçe et Benfica ces dernières années.

Mourinho met fin au règne de Mbappé

Mais à 63 ans, le technicien de Setubal entend bien faire un retour triomphal au Real Madrid. Et pour cela, il compte mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Et selon les informations d’El Chiringuito, il est prêt à prendre une mesure qui ne va pas plaire à Kylian Mbappé . En effet, le « Spécial One » veut un avant-centre de métier capable de peser sur les défenses, et va demander au Real Madrid d’essayer de recruter Dusan Vlahovic ou Victor Osimhen. José Mourinho estime que Kylian Mbappé n’a pas assez de concurrence au poste d’avant-centre, et est aligné peu importe son implication dans le jeu ou ses efforts défensifs inexistants.

De quoi redistribuer les cartes et mettre aussi la pression sur Vinicius Junior, qui verrait sa place à l’aile gauche en danger si le Français doit parfois être décalé. L’idée est d’arrêter d’être dépendant de seulement un joueur offensif, puisque seul Kylian Mbappé empile les buts avec le Real Madrid cette saison. Vinicius ou Bellingham n’ont pas pris le relai, tandis que Rodrygo a été souvent cantonné au rôle de piston, avant de se blesser.

Kylian Mbappé est donc prévenu, à son retour de la Coupe du monde, si José Mourinho est confirmé, le tapis rouge ne lui sera plus déroulé. Et cela ne déplaira pas au public de Santiago Bernabeu, qui a encore sifflé l’ancienne star du PSG ce samedi pour le dernier match de Liga.