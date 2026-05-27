Le PSG a trouvé le nouveau Nuno Mendes

Le mercato parisien est en pause jusqu'à la finale de la Ligue des champions, mais Luis Campos a déjà des cibles. Parmi elles, Jaydee Canvot, le joueur français de Crystal Palace, présenté comme le futur Nuno Mendes.

L'Equipe révèle que le Paris Saint-Germain s'intéresse de très près à Jaydee Canvot, dont le profil de milieu défensif, très polyvalent, ressemble à ce que Luis Campos et Luis Enrique veulent pour renforcer le club de la capitale. Car l'ADN du PSG est désormais clair, Paris veut des joueurs en devenir et si en plus ils sont Français c'est un vrai plus. Révélé sous le maillot de Toulouse, qu' il a quitté l'été dernier pour 27 millions d'euros , Jaydee Canvot pourrait revenir plus vite que prévu en Ligue 1. En effet, alors que le jeune Français de Crystal Palace disputera ce mercredi la finale de la Ligue Conférence contre le Rayo Vallecano,révèle que le Paris Saint-Germain s'intéresse de très près à Jaydee Canvot, dont le profil de milieu défensif, très polyvalent, ressemble à ce que Luis Campos et Luis Enrique veulent pour renforcer le club de la capitale. Car l'ADN du PSG est désormais clair, Paris veut des joueurs en devenir et si en plus ils sont Français c'est un vrai plus.

Le PSG adore le profil de l'ancien joueur du TFC

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le nom de Canvot est évoqué au PSG, puisque l'an dernier, avant qu'il ne signe avec le club londonien, le joueur de 19 ans était déjà cité comme un renfort possible de Paris sans que cela se concrétise. Mais, le joueur toulousain avait quitté le TFC pour Crystal Palace juste après la spectaculaire victoire 6-3 du PSG contre Toulouse, une rencontre à laquelle il n'avait pas participé en raison de son transfert à venir. Cependant, cela n'a pas changé l'objectif parisien.

Canvot dans le collimateur de plusieurs clubs

Avec 37 matchs joués toutes compétitions confondues, pour sa première saison en Angleterre, Jaydee Canvot a confirmé sa capacité à s'adapter au plus haut niveau et cela n'a pas échappé aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Cependant, les champions d'Europe ne sont pas les seuls à avoir un oeil attentif aux performances du milieu défensif, international avec les jeunes français. Le quotidien sportif précise que plusieurs équipes, dont le FC Barcelone, pourraient venir discuter avec les dirigeants de Crystal Palace afin de connaître les conditions d'un transfert de Jaydee Canvot. Pas de quoi affoler le PSG, qui sait que désormais les jeunes joueurs savent qu'en signant à Paris ils auront la confiance de Luis Enrique, lequel n'a aucune hésitation à donner une chance à l'ensemble de son effectif, sans qu'on lui parle de l'âge.