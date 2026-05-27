Le PSG pense à Jaydee Canvot
Jaydee Canvot sur les tablettes du PSG

Le PSG a trouvé le nouveau Nuno Mendes

PSG27 mai , 13:20
parClaude Dautel
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Le mercato parisien est en pause jusqu'à la finale de la Ligue des champions, mais Luis Campos a déjà des cibles. Parmi elles, Jaydee Canvot, le joueur français de Crystal Palace, présenté comme le futur Nuno Mendes.
Révélé sous le maillot de Toulouse, qu'il a quitté l'été dernier pour 27 millions d'euros, Jaydee Canvot pourrait revenir plus vite que prévu en Ligue 1. En effet, alors que le jeune Français de Crystal Palace disputera ce mercredi la finale de la Ligue Conférence contre le Rayo Vallecano, L'Equipe révèle que le Paris Saint-Germain s'intéresse de très près à Jaydee Canvot, dont le profil de milieu défensif, très polyvalent, ressemble à ce que Luis Campos et Luis Enrique veulent pour renforcer le club de la capitale. Car l'ADN du PSG est désormais clair, Paris veut des joueurs en devenir et si en plus ils sont Français c'est un vrai plus.

Le PSG adore le profil de l'ancien joueur du TFC

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le nom de Canvot est évoqué au PSG, puisque l'an dernier, avant qu'il ne signe avec le club londonien, le joueur de 19 ans était déjà cité comme un renfort possible de Paris sans que cela se concrétise. Mais, le joueur toulousain avait quitté le TFC pour Crystal Palace juste après la spectaculaire victoire 6-3 du PSG contre Toulouse, une rencontre à laquelle il n'avait pas participé en raison de son transfert à venir. Cependant, cela n'a pas changé l'objectif parisien.

Canvot dans le collimateur de plusieurs clubs

Avec 37 matchs joués toutes compétitions confondues, pour sa première saison en Angleterre, Jaydee Canvot a confirmé sa capacité à s'adapter au plus haut niveau et cela n'a pas échappé aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Cependant, les champions d'Europe ne sont pas les seuls à avoir un oeil attentif aux performances du milieu défensif, international avec les jeunes français. Le quotidien sportif précise que plusieurs équipes, dont le FC Barcelone, pourraient venir discuter avec les dirigeants de Crystal Palace afin de connaître les conditions d'un transfert de Jaydee Canvot. Pas de quoi affoler le PSG, qui sait que désormais les jeunes joueurs savent qu'en signant à Paris ils auront la confiance de Luis Enrique, lequel n'a aucune hésitation à donner une chance à l'ensemble de son effectif, sans qu'on lui parle de l'âge.
J. Canvot

J. Canvot

FranceFrance Âge 19 Défenseur

Europa Conference League

2025/2026
Matchs11
Buts0
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
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Premier League

2025/2026
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Jaune3
Rouge0
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Carabao Cup

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FA Cup

2025/2026
Matchs1
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C'est un très bon joueur qui va encore progressé et devenir un joueur incontournable en Europe. Bien sûr... il y aura toujours des idiots qui diront que ce joueur était en "sur chauffe" cette saison. Bref... Alfonso Moreira a de beaux jours devant lui.

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T. V doit être dans un EHPAD, depuis longtemps, en phase terminale😂

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Bah il va dire le contraire hein ?! On verra qui sortira vainqueur. Ce sera un beau match. Mais moi, je mets une petite pièce sur Paris !! 🤞

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