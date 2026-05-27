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Turki Al-Sheikh

Vente OM : Les Saoudiens préfèrent la D2 anglaise

OM27 mai , 14:00
parQuentin Mallet
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Longtemps évoquée, la fameuse offre de rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite n'est jamais arrivée. A la place, Turki Al-Sheikh, un haut dirigeant saoudien, s'intéresse de près au rachat du club anglais de Derby County (D2 anglaise). Un projet plus intéressant ?
A en croire les dernières indiscrétions de La Provence, Frank McCourt n'aurait pas l'intention de vendre l'Olympique de Marseille pour moins d'un milliard d'euros. Un montant délibérément exagéré pour dissuader toute tentative de rachat du club, ou une réelle inconscience sur sa réelle valeur ? Quoi qu'il en soit, le temps passe et les spéculations autour d'une vente à l'Arabie Saoudite ne s'épuisent jamais.
A l'heure où l'on parle d'une arrivée d'un investisseur minoritaire au capital du club, seule une offre colossale venue du pays du Golfe pourrait être financièrement à la hauteur des espérances de McCourt en cas de vente totale de ses parts. Sauf que depuis l'Arabie Saoudite, on a manifestement d'autres projets éloignés de très loin de la Canebière.

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L'OM snobé par l'Arabie saoudite

Comme l'indiquent The Times ou talkSPORT, l'Arabie Saoudite réfléchit en ce moment aux moyens d'acquérir le club britannique de Derby County. Nos confrères d'Outre-Manche affirment que Turki Al-Sheikh, un haut responsable du gouvernement saoudien (président de l'autorité générale du divertissement et ministre à la Cour royale), évalue les différentes possibilités de remettre un pied dans le football après la vente d'Almeria en 2025. Visiblement, il n'a pas l'intention d'aller titiller Frank McCourt sur une vente de l'Olympique de Marseille et privilégie une arrivée en Angleterre, du côté d'EFL Championship.
Pour rappel, Turki Al-Sheikh disposerait d'une fortune estimée à 2,4 milliards d'euros. Une somme colossale qu'il veut mettre au profit d'un club de football, à l'instar de ce que le PIF a fait avec Newcastle ou le Qatar avec le Paris Saint-Germain. Mais pas à l'OM…
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C'est un très bon joueur qui va encore progressé et devenir un joueur incontournable en Europe. Bien sûr... il y aura toujours des idiots qui diront que ce joueur était en "sur chauffe" cette saison. Bref... Alfonso Moreira a de beaux jours devant lui.

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