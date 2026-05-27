L'OL n'a plus le choix, il faut vendre avant le 23 juin

Une fois la saison terminée, les clubs français se tournent vers l’été avec une première étape, la DNCG. L’Olympique Lyonnais sera l’un des clubs attendus par le gendarme financier un an après le début de l’austérité.

L’Olympique Lyonnais a réalisé une saison de haute volée pour se hisser dans le top 4 de Ligue 1 et s’offrir un barrage de Ligue des champions cet été. Mais le club rhodanien va devoir faire face à ses vieux démons dans quelques semaines avec un passage devant la DNCG. Si l’an passé la situation dramatique du septuple champion de France avait obligé un changement de cap drastique, cette saison, la situation semble légèrement meilleure, mais le club rhodanien devra vendre à tout prix.

La réduction de masse salariale opérée en une saison est sans précédent dans l'histoire récente du football professionnel français. C'est un effort considérable, et nous le reconnaissons pleinement, » avait-il expliqué au journal L'Équipe. Le mois dernier, le patron du gendarme financier du football français, Jean-Marc Mickeler a félicité le virage pris par l’ OL : «» avait-il expliqué au journal

L’OL va devoir vendre et vite

Mais, cette saison, le club de la capitale des Gaules va devoir rapidement trouver des solutions. Le passage devant la DNCG est prévu aux alentours du 23 juin prochain. D'ici là, le club rhodanien devra conclure certaines ventes. Cela laisse donc un mois aux dirigeants lyonnais selon le site Olympique et Lyonnais.com.

« L'OL va devoir vendre avant le 30 juin, ce n'est plus un secret pour personne. Il faudra certainement le faire avant même car le passage devant la DNCG ne devrait pas avoir lieu au-delà du 23 juin. Ce besoin de vendre est presque non négociable…, » écrit le site spécialisé dans l’actualité de l’OL. Après une saison réussie, le groupe de Paulo Fonseca possède des éléments courtisés sur le marché des transferts. Mais le septuple champion de France se doit également de garder de la compétitivité en vue de la saison prochaine.