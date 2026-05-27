TV : Crystal Palace - Rayo Vallecano, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Une semaine après la finale de l'Europa League, c'est au tour de la Conference League de fermer ses portes avec un match entre Crystal Palace et le surprenant Rayo Vallecano ce mercredi soir.

Quelle heure pour Crystal Palace - Rayo Vallecano ?

La saison européenne clôture doucement ses portes avec cette finale de Conference League. Une semaine après avoir vu Aston Villa soulever l'Europa League, les Anglais de Crystal Palace veulent à leur tour ramener une coupe à la maison. Les hommes d'Oliver Glasner sont à 90 minutes de leur premier titre européen après une saison plutôt décevante en Premier League. Même son de cloche pour le Rayo Vallecano, modeste club de la ville de Madrid, qui pourrait soulever leur deuxième trophée en professionnel de toute leur histoire, le premier sur la scène européenne. Une finale bien particulière, donc, qui sera à suivre ce mercredi soir à 21h00 à la RedBull Arena de Leipzig (48 000 places).

Sur quelle chaîne suivre Crystal Palace - Rayo Vallecano ?

Cette finale de Conference League opposant Crystal Palace au Rayo Vallecano sera à suivre en direct sur Canal+ Foot.

Les compos probables de Crystal Palace - Rayo Vallecano

Après une saison délicate en Premier League, Crystal Palace a vécu une parenthèse enchantée grâce à la Conference League. Pour cette ultime rencontre de la saison, les Eagles ont un groupe quasiment complet des absences de Doucouré et Nketiah à noter. Incertains, Adam Wharton et Chris Richards devraient bien en être.

La compo probable de Crystal Palace : Henderson - Richards, Lacroix, Canvot - Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell - Sarr, Pino - Mateta

En terminant huitièmes en championnat cette saison, les joueurs du Rayo Vallecano ont fait comme l'an dernier et ont égalé leur record historique en Liga. Le tout, en disputant une Conference League de la meilleure des manières. Les hommes d'Inigo Pérez n'ont pas eu besoin de passer par les barrages et ont su se frayer un chemin jusqu'en finale. Pour la finale, l'entraineur du club madrilène pourra compter sur son équipe habituelle.

La compo probable du Rayo Vallecano : Batalla - Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria - Valentin, Lopez - de Frutos, Palazon, Garcia - Alemao