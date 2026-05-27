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OM : Stéphane Richard officialise son futur directeur sportif

OM27 mai , 14:49
parCorentin Facy
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Même si elle n’est pas encore officielle, la venue de Grégory Lorenzi à l’Olympique de Marseille est imminente. Le président du club phocéen Stéphane Richard l’a confirmé face aux médias.
Interrogé par de nombreux médias tels que La Provence ou RMC dans le cadre du lancement du club "Who's Who" à Grand Central, siège de BFM Marseille Provence, Stéphane Richard a notamment évoqué l’identité du futur directeur sportif du club phocéen. L’occasion pour le futur patron de l’OM, qui prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet prochain, de confirmer la nomination imminente de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif.
« On parle de Grégory Lorenzi comme directeur sportif, est ce que vous pouvez le confirmer? » a-t-il été demandé au président olympien, qui a répondu : « Oui le nom qui circule dans la presse actuellement est le bon, je peux vous le confirmer. Ce sera officialisé dans les prochaines heures ». La nomination de Grégory Lorenzi à l’OM est donc imminente alors que pour rappel, le Corse de 42 ans avait d’abord été tout proche de s’engager avec l’OGC Nice avant l’offre du club phocéen.

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Stéphane Richard a par ailleurs été interrogé sur un possible retour de Didier Deschamps en tant qu’entraîneur. Une piste démentie par l’ancien patron d’Orange, qui n’en a pas dit davantage sur l’identité du futur coach olympien. Habib Beye est toujours sous contrat mais c’est Bruno Genesio, libre depuis son départ du LOSC lundi soir, qui s’impose comme le grand favori. L’Olympique de Marseille a aussi un oeil sur la situation d’Adi Hütter ainsi que sur Christophe Galtier, toujours sous contrat avec le club saoudien de Neom.
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T. V doit être dans un EHPAD, depuis longtemps, en phase terminale😂

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Bah il va dire le contraire hein ?! On verra qui sortira vainqueur. Ce sera un beau match. Mais moi, je mets une petite pièce sur Paris !! 🤞

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