ASSE : Zéro but, zéro occasion, Lucas Stassin est optimiste

Dans un match cadenassé, Stéphanois et Niçois se sont quittés sur un 0-0 mardi soir en match aller du barrage de Ligue 1. Dans deux jours, les deux équipes se retrouvent pour la deuxième manche. Du côté du club du Forez, on semble se satisfaire de ce match nul à domicile.

L’AS Saint-Etienne et l’OGC Nice se sont neutralisés, pour ne pas dire que le match était nul, lors du premier match de ce barrage concernant la dernière place en Ligue 1 pour la saison prochaine. Au bout d’une rencontre d'une faiblesse abyssale, les deux formations ont même fini sans le moindre tir cadré pendant les 90 minutes. Malgré l’ambiance toujours au rendez-vous à Geoffroy-Guichard , la rencontre ne marquera pas les esprits et les deux formations devront faire mieux lors du match retour vendredi soir dans une Allianz Riviera à huis clos. Malgré ce résultat, plutôt négatif pour l'ASSE, Lucas Stassin, attaquant vedette de Sainté, y voit un possible signe positif pour les Verts

Stassin, satisfait du match nul avant le retour

En effet, le buteur des Verts reste satisfait de sa rencontre. L’attaquant international, qui n'ira pas au Mondial avec la Belgique, a vécu un match compliqué sans aucune frappe tentée dans et en dehors de la surface adverse. Mais l’avant-centre veut rester positif et, selon lui, le résultat 0-0 reste un bon pas vers la Ligue 1 fait par le club du Forez dans cette double confrontation. « Satisfait, oui et non. Je pense qu’on aurait pu faire mieux dans les trente derniers mètres. Maintenant, ça reste quand même un bon résultat ici. Aujourd’hui, on avait la chance d’avoir le soutien du public qu’on n’aura pas au retour. Mais on y croit toujours parce que c’est 0-0 », a confié Lucas Stassin après la rencontre. Dans deux jours, l’ASSE devra s'imposer à l'extérieur pour espérer avoir une place en Ligue 1 la saison prochaine. A noter que du côté niçois, ce 0-0 est également considéré comme un résultat satisfaisant avant le match retour sur la Côte d’Azur. Les Aiglons ont également dû digérer la finale de la Coupe de France perdue face à Lens vendredi dernier (3-1) et pensent pouvoir faire la différence, notamment grâce à la présence d'Elye Wahi suspendu mardi soir.