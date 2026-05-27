Mondial 2026 : Lionel Messi sera là, l'Argentine respire

Lionel Messi n’a pas terminé la rencontre de ce lundi avec l’Inter Miami. L’Argentin s’est blessé à un quart d’heure du terme de la rencontre. Son sélectionneur se veut rassurant à trois semaines du début du mondial.

Après avoir subi des examens médicaux complémentaires ce lundi, le diagnostic préliminaire fait état d’une surcharge liée à une fatigue musculaire au niveau de l’ischio-jambier gauche. Le calendrier de son retour à l’activité physique dépendra de son évolution clinique et fonctionnelle, » écrit le club dans son communiqué. Selon toute vraisemblance, Messi ne devrait plus jouer avec le club américain avant le début de la Coupe du monde. Sorti à un quart du terme de la rencontre ce lundi en MLS, Lionel Messi fait trembler l’Argentine. À quelques semaines du début du mondial, le joueur de l’Inter Miami devra passer des examens complémentaires pour connaitre la gravité de sa blessure. Le multiple Ballon d’Or disputera en juin prochain sa dernière Coupe du monde . Blessé lors de la victoire 6-4 de son club face à Philadelphie, Messi a désormais trois semaines pour revenir à 100%. L’Inter Miami a communiqué de son côté expliquant que l’Argentin souffre d’une surcharge musculaire à l’ischio-jambier gauche. «» écrit le club dans son communiqué. Selon toute vraisemblance, Messi ne devrait plus jouer avec le club américain avant le début de la Coupe du monde.

Scaloni se veut rassurant

Interrogé sur le sujet, le sélectionneur de l’Albiceleste, Lionel Scaloni n’a pas montré de signes d’inquiétude sur la sortie de son numéro 10. Interrogé par le média DSports, le sélectionneur préfère être patient : « Logiquement, on préférerait qu’il ne lui soit rien arrivé. Maintenant, il faut attendre de voir comment il évolue et, surtout, les nouveaux examens qu’ils vont lui faire, j’imagine, pour voir si c’est vraiment comme on le dit. Les premières nouvelles ne sont pas si mauvaises. On regardait le match depuis les locaux de la Fédération. Finalement, cela nous arrangeait bien (la sortie de Messi), » explique-t-il. L’Argentine débutera sa Coupe du monde par un choc face à l’Algérie le 16 juin prochain avant d’enchainer face à l’Autriche et de conclure sa phase de groupes par la Jordanie.