Kylian Mbappé kidnappe une pépite de Ligue 1

Kylian Mbappé ne manque pas d'idées pour rendre le Real Madrid encore plus fort. L'attaquant merengue veut recruter français, avec un grand espoir de la Ligue 1.

Devenu l’homme le plus important du Real Madrid avec sa faculté à empiler les buts même si cela ne se concrétise pas forcément par des titres majeurs pour le moment, Kylian Mbappé a même son mot à dire sur le mercato du club merengue. Selon les informations de la presse espagnole, l’attaquant français entend bien peser pour influencer Florentino Pérez et les dirigeants merengue l’été prochain. Notamment en poussant pour recruter Jérémy Jacquet.

Mbappé craque pour un autre kid de Bondy

Le défenseur central est la valeur sûre du Stade Rennais, et l’une des raisons pour lesquelles le club breton retrouve les premiers rôles ces derniers mois. Le joueur de 20 ans est issu d’une ville que Kylian Mbappé connait bien, puisqu’il est natif de Bondy, même s’il n’y a pas fait ses premiers pas en matière de football. Selon Defensa Central, l’international français est persuadé que son compatriote peut être la solution aux problèmes défensifs traversés par sa formation. Le temps où Antonio Rudiger et Eder Militao enchaînaient les solides performances est en effet bien lointain.

Sous contrat avec Rennes jusqu’en 2029, Jacquet ne sera toutefois pas donné si le Real Madrid veut vraiment attaquer ce dossier. Le pensionnaire du Roazhon Park estime qu’il peut en tirer une somme entre 20 et 30 millions d’euros, même si cela pourrait changer en cas de très belle fin de saison. Pas de quoi effrayer le Real Madrid, et encore moins un Kylian Mbappé qui « s’implique personnellement » dans ce possible transfert. De quoi imposer un peu plus sa patte sur l’effectif façonné au sein de la Maison Blanche, même si cette méthode peut forcément déplaire chez certains cadres du vestiaire.

En tout cas, le Stade Rennais est prévenu, son défenseur fait craquer l’un des plus grands clubs d’Europe. Le club breton sait en tout cas parfaitement qu’il sera très difficile de conserver un joueur aussi convoité.