ICONSPORT_281216_0382

Kylian Mbappé kidnappe une pépite de Ligue 1

Kylian Mbappé07 janv. , 9:20
parGuillaume Conte
0
Kylian Mbappé ne manque pas d'idées pour rendre le Real Madrid encore plus fort. L'attaquant merengue veut recruter français, avec un grand espoir de la Ligue 1. 
Devenu l’homme le plus important du Real Madrid avec sa faculté à empiler les buts même si cela ne se concrétise pas forcément par des titres majeurs pour le moment, Kylian Mbappé a même son mot à dire sur le mercato du club merengue. Selon les informations de la presse espagnole, l’attaquant français entend bien peser pour influencer Florentino Pérez et les dirigeants merengue l’été prochain. Notamment en poussant pour recruter Jérémy Jacquet. 

Mbappé craque pour un autre kid de Bondy

Le défenseur central est la valeur sûre du Stade Rennais, et l’une des raisons pour lesquelles le club breton retrouve les premiers rôles ces derniers mois. Le joueur de 20 ans est issu d’une ville que Kylian Mbappé connait bien, puisqu’il est natif de Bondy, même s’il n’y a pas fait ses premiers pas en matière de football. Selon Defensa Central, l’international français est persuadé que son compatriote peut être la solution aux problèmes défensifs traversés par sa formation. Le temps où Antonio Rudiger et Eder Militao enchaînaient les solides performances est en effet bien lointain. 
Sous contrat avec Rennes jusqu’en 2029, Jacquet ne sera toutefois pas donné si le Real Madrid veut vraiment attaquer ce dossier. Le pensionnaire du Roazhon Park estime qu’il peut en tirer une somme entre 20 et 30 millions d’euros, même si cela pourrait changer en cas de très belle fin de saison. Pas de quoi effrayer le Real Madrid, et encore moins un Kylian Mbappé qui « s’implique personnellement » dans ce possible transfert. De quoi imposer un peu plus sa patte sur l’effectif façonné au sein de la Maison Blanche, même si cette méthode peut forcément déplaire chez certains cadres du vestiaire. 
En tout cas, le Stade Rennais est prévenu, son défenseur fait craquer l’un des plus grands clubs d’Europe. Le club breton sait en tout cas parfaitement qu’il sera très difficile de conserver un joueur aussi convoité. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279667_0274
OL

OL : Mécontent, il rêve de l'Angleterre

guendouzi vendu une fortune l om va rager iconsport 215463 0086 375608
Mercato

Guendouzi à Fenerbahçe pour 29ME, l'OM va prendre un chèque

ICONSPORT_271638_0385
Paris Sportifs

Paris Sportifs : PSG-OM - Une offre alléchante pour ramasser gros

Fil Info

07 janv. , 10:20
OL : Mécontent, il rêve de l'Angleterre
07 janv. , 10:00
Guendouzi à Fenerbahçe pour 29ME, l'OM va prendre un chèque
07 janv. , 9:40
Paris Sportifs : PSG-OM - Une offre alléchante pour ramasser gros
07 janv. , 9:00
ASSE : Le départ de Stassin se prépare déjà
07 janv. , 8:40
OL : Bologne ouvre la porte pour Benjamin Dominguez
07 janv. , 8:20
OM : Un divorce Hojbjerg-Marseille ?
07 janv. , 8:00
Départ de Luis Enrique, la réponse explosive du PSG
07 janv. , 7:20
PSG-OM : Sur quelle chaine et à quelle heure voir le Trophée des Champions ?

Derniers commentaires

Guendouzi à Fenerbahçe pour 29ME, l'OM va prendre un chèque

Vendu par l'OM pour 18m€ bonus compris revendu pour 29m€ bonus compris, cela fait 11m€ de plus value . Sachant que l'OM touche 10% de celle ci ça fait en gros 1.1m€ de chèque pour l'OM. C'est bien mais dans le monde du foot c'est une goutte d'eau au vu des pertes de plusieurs dizaines de millions annoncées a l'OM

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Oui l'argent aide, ce n'est pas nouveau. Aulas aussi a injecté dans Lyon au début, comme Tapie a l'OM, comme en fait partout...

Donnarumma, le PSG a perdu un gardien moyen

Il a fait plusieurs boulettes cette année surtout avec l'Italie. Donnarumma est un bon gardien mais ce n'est pas non plus un gardien infaillible. Il nous fait une phase éliminatoire incroyable mais ça ne doit pas faire oublier que sur les 4 ans il n'a pas été impérial. Il a même été sur le banc en phase de poule sur 1 match l'an dernier (Bayern). Donc oui on doit beaucoup a Donnarumma pour la LDC, mais il n'est pas irremplaçable. Oui chevalier n'est pas encore au niveau et oui Safonov a fait de bons matchs. On fera le bilan en fin de saison

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Et tout cela, avec quel argent ??? Tu n'aurais pas le Qatar au cul, tu n'aurais pas tous ces trophées, est ça c'est factuel.... Et puis, le sujet au départ, ce n'est pas à celui qui à la plus grosse mais Tolisso.

OL : Tolisso triche avec les arbitres et se fait défoncer

Mon pauvre... 7 ans c'était la période de la gloire lyonnaises il y a... 18 ans ... Un mec qui va être majeur cette année n'était même pas né au dernier titre L1 de l'OL 😂🤣😂 et le dernier titre date de 2012.. Que veux tu que ça fasse aux Parisiens? Depuis c'est 1 LDC, 1 coupe intercontinentale, 1 SuperCoupe d'europe, 11 L1, 8 coupes de France, 6 coupes de la igue et 11 trophée des champions... Plus de 40 titres pour le PSG depuis le dernier de l'OL 😂🤣😂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading