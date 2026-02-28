Joyskim Dawa à l’OL, c’est confirmé !

L'OL a trouvé le défenseur central qu'il lui faut en Roumanie, et compte agir vite et bien pour le faire signer. Le président de Bucarest confirme un transfert possible cet été.

Toujours en quête de joueurs issus de championnats moins bien suivis, l’Olympique Lyonnais fonce sur Joyskim Dawa. La presse roumaine confirme que le défenseur central né à Colombes intéresse plusieurs clubs européens, et que l’OL est le plus pressant pour essayer de boucler son arrivée l’été prochain. Le Franco-Camerounais était arrivé par la petite porte au Steaua Bucarest pour 350.000 euros en 2022.

Victime d’une grave blessure au genou la saison dernière, le joueur passé par la réserve de Monaco pendant sa formation est sur le retour. Si on ne parle plus de potentiel pour un joueur de 29 ans, ses qualités démontrées avant sa blessure lui permettent d’avoir tapé dans l’oeil de l’OL.

Le président de Bucarest confirme, il attend les offres

Président emblématique du FCSB, Gigi Becali a confirmé que Joyskim Dawa avait le feu vert pour quitter son club en cas de bonne offre. « Si nous recevons une offre, nous l’examinerons, oui oui », a confirmé Becali au média Sport.ro. Utilisé avec parcimonie par son club pour ne pas précipiter son retour, le Franco-Camerounais est pressenti pour enchainer les matchs désormais en cette fin de saison. L’occasion pour l’OL de continuer à observer un joueur évalué à 2,5 ME.

Un renfort défensif nécessaire sachant que, à ce niveau, Paulo Fonseca a énormément tiré sur les organismes de Clinton Mata et Moussa Niakhaté, même si Ruben Kluivert a rendu services. Mais le Néerlandais possède une cote folle en Premier League et son départ en fin de saison est envisageable. Et pour continuer à progresser avec des recrues à petits prix, Lyon va de toute façon devoir tenter sa chance sur des opérations telle que celle qui mène à Joyskim Dawa.