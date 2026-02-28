ICONSPORT_245704_0004

Joyskim Dawa à l’OL, c’est confirmé !

OL28 févr. , 9:20
parGuillaume Conte
L'OL a trouvé le défenseur central qu'il lui faut en Roumanie, et compte agir vite et bien pour le faire signer. Le président de Bucarest confirme un transfert possible cet été.
Toujours en quête de joueurs issus de championnats moins bien suivis, l’Olympique Lyonnais fonce sur Joyskim Dawa. La presse roumaine confirme que le défenseur central né à Colombes intéresse plusieurs clubs européens, et que l’OL est le plus pressant pour essayer de boucler son arrivée l’été prochain. Le Franco-Camerounais était arrivé par la petite porte au Steaua Bucarest pour 350.000 euros en 2022.
Victime d’une grave blessure au genou la saison dernière, le joueur passé par la réserve de Monaco pendant sa formation est sur le retour. Si on ne parle plus de potentiel pour un joueur de 29 ans, ses qualités démontrées avant sa blessure lui permettent d’avoir tapé dans l’oeil de l’OL.

Le président de Bucarest confirme, il attend les offres

Président emblématique du FCSB, Gigi Becali a confirmé que Joyskim Dawa avait le feu vert pour quitter son club en cas de bonne offre. « Si nous recevons une offre, nous l’examinerons, oui oui », a confirmé Becali au média Sport.ro. Utilisé avec parcimonie par son club pour ne pas précipiter son retour, le Franco-Camerounais est pressenti pour enchainer les matchs désormais en cette fin de saison. L’occasion pour l’OL de continuer à observer un joueur évalué à 2,5 ME.
Un renfort défensif nécessaire sachant que, à ce niveau, Paulo Fonseca a énormément tiré sur les organismes de Clinton Mata et Moussa Niakhaté, même si Ruben Kluivert a rendu services. Mais le Néerlandais possède une cote folle en Premier League et son départ en fin de saison est envisageable. Et pour continuer à progresser avec des recrues à petits prix, Lyon va de toute façon devoir tenter sa chance sur des opérations telle que celle qui mène à Joyskim Dawa.

Derniers commentaires

Joyskim Dawa à l’OL, c’est confirmé !

Ça va être la dawa! OK je sors...

La guerre Ares-Textor met l'OL en grand danger

Johnny est vraiment une plaie comme on en voit rarement. Une sorte de gros P.N qui te pourrit la vie, n'est jamais responsable de rien et s'accroche comme une sangsue. Et évidemment avec cet air supérieur et un culot de l'espace. Dégagez-moi vite ce parasite et que tout ceux qui lui ont prêté des thunes se débrouillent pour le faire passer par la case prison. C'est tout ce qu'il mérite.

TV : « Ce n’est pas Jeffrey Epstein », Daniel Bravo de retour sur BeIN

Les hommes de sa génération doivent participer à des stages de deconstruction, on est en 2026

Exténué, le PSG demande un premier report

D'ici là le PSG aura peut etre plein de points d'avance sur le RCL et pourra faire tourner... Ils ont quasi 2 équipes de L1 en effectif donc faut arrêter.

Exténué, le PSG demande un premier report

oh les pauvres chéris ils sont fatigués ? C'est vrai qu'avec leur budget a près de 900M€ , ils n'ont pas les moyens d'avoir 2 équipes ! Le Qatar fait vraiment ce qu'il veut en France !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3524105940319
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

