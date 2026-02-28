psg luis enrique annonce une tres mauvaise nouvelle a marquinhos iconsport 266634 0208 397460

PSG : Ses coéquipiers ont lâché, Marquinhos est choqué

PSG28 févr. , 9:00
parEric Bethsy
0
Toujours aussi impliqué dans son rôle de capitaine, Marquinhos s’étonne de la mentalité de ses coéquipiers. Le défenseur central du Paris Saint-Germain constate une détermination en baisse au sein du vestiaire.
Malgré la qualification acquise mercredi, le Paris Saint-Germain n’a pas rassuré dans son barrage retour de Ligue des Champions contre l’AS Monaco (2-2, 3-2 score cumulé). Le champion d’Europe s’est fait peur en laissant les Monégasques ouvrir le score et revenir à égalité sur l’ensemble des deux matchs. Une fois de plus, les hommes de Luis Enrique ont montré des failles inquiétante pour la suite de la saison.
Ce niveau de performance alerte Jérôme Rothen, au courant d’une certaine passivité dans le groupe. « Les infos que je peux donner, c'est que le vestiaire est quand même bien amorphe aujourd'hui par rapport à l'année dernière, a décrit l’ancien Parisien sur RMC. Ils sont fatigués, ils manquent d'énergie, on l'a senti au Parc des Princes, tu vois que ça manque de gaz. Des fois ils ont envie, ils s'accrochent, c'est vrai qu'ils ont un mental. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui se passent en interne qu'on ne voit pas forcément et qui ne sont pas réjouissantes pour l'état de forme du groupe et le collectif. »

Danger au Havre

« A la mi-temps contre Monaco, ils prennent un bouillon et ils encaissent un but en fin de première période, tu te dis que des mecs vont grimper au rideau dans le vestiaire. Mais il n'y en a qu'un qui parle, et heureusement qu'il est là, de ce qu'on me dit, c'est Marquinhos, a révélé le consultant. Il prend le relai parce qu'il est capitaine, il connaît ce club, il essaie de les réveiller. Mais les mecs sont amorphes, ils manquent d'énergie, ils ne disent rien, on entendait une mouche voler. C'est quand même pas bon signe par rapport à un vestiaire qui a connu autant de succès. (…) Ils se disent qu'avec ce manque d'énergie, ils peuvent même se faire accrocher au Havre. » Finalement, ce déplacement en Normandie pourrait être plus dangereux que prévu.

Ligue 1

28 février 2026 à 21:05
Le Havre
21:05
Paris Saint Germain
0
Derniers commentaires

Joyskim Dawa à l’OL, c’est confirmé !

Ça va être la dawa! OK je sors...

La guerre Ares-Textor met l'OL en grand danger

Johnny est vraiment une plaie comme on en voit rarement. Une sorte de gros P.N qui te pourrit la vie, n'est jamais responsable de rien et s'accroche comme une sangsue. Et évidemment avec cet air supérieur et un culot de l'espace. Dégagez-moi vite ce parasite et que tout ceux qui lui ont prêté des thunes se débrouillent pour le faire passer par la case prison. C'est tout ce qu'il mérite.

TV : « Ce n’est pas Jeffrey Epstein », Daniel Bravo de retour sur BeIN

Les hommes de sa génération doivent participer à des stages de deconstruction, on est en 2026

Exténué, le PSG demande un premier report

D'ici là le PSG aura peut etre plein de points d'avance sur le RCL et pourra faire tourner... Ils ont quasi 2 équipes de L1 en effectif donc faut arrêter.

Exténué, le PSG demande un premier report

oh les pauvres chéris ils sont fatigués ? C'est vrai qu'avec leur budget a près de 900M€ , ils n'ont pas les moyens d'avoir 2 équipes ! Le Qatar fait vraiment ce qu'il veut en France !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3524105940319
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading