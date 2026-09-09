Kylian Mbappé Ballon d'Or, la légende a voté

il donne une interview on lui pose les questions il repond tout simplement lui au moins dit ce qu'il pense
Genesio fait avec ce qu'il a et ce qu'il voit. S'il ne mets pas les jeunes tout de suite c'est qu'il a ses raisons. Ce qui me gène dans ta compo, c'est que tu mets deux jeunes sur le même côté et que Weah n'est pas un milieu récupérateur ou défensif. L'urgence selon moi c'est de muscler le milieu.
Il est tellement favori qu'il doit faire campagne pour lui meme...😂😂
Suis d'accord....et pourtant suis parisien
Apparemment aucun Marseille condamne ces faits gravissime. D'un côté quand tu adules un violeur...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|5
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|6
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
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|0
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|4
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