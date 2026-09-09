Kylian Mbappé Ballon d'Or, la légende a voté

Déjà auteur de 5 buts en autant de rencontres, Kylian Mbappé entend bien surfer sur son début de saison pour plaider sa cause en marge de la prochaine cérémonie du Ballon d'Or. Pour Thierry Henry, il est en tout cas le grand favori.

Le 26 octobre prochain à Londres se tiendra la 70e cérémonie du Ballon d'Or. Et si certaines années, l'identité du vainqueur est assez facile à pronostiquer, cette année, il n'en est rien. D'aucuns diront que le grand gagnant doit être un joueur du Paris Saint-Germain du fait de son sacre européen, d'autres penchent pour un Espagnol grâce à la Coupe du monde.

Pour Kylian Mbappé , toutefois, personne d'autre que lui n'a fait une meilleure saison sur le plan individuel. Une situation qui lui permet de croire grandement en ses chances de remporter le Graal individuel, même s'il n'a rien gagné la saison dernière, club et sélection confondus. Thierry Henry est d'ailleurs d'accord avec lui.

Thierry Henry plaide pour Kylian Mbappé

« Si Leo Messi avait remporté la Coupe du monde, je pense qu'il aurait gagné le Ballon d'Or. Et Olise pas loin derrière. Mais Kylian Mbappé est mon favori. Les gens me diront qu'il n'a rien gagné. Je pense que certains devraient faire un peu de recherches et ils sauront que certains vainqueurs du Ballon d’Or n'avaient rien gagné l'année d'avant. Quand vous voyez ce qu'il a accompli individuellement. Meilleur buteur en Ligue des champions, meilleur buteur en Liga, meilleur buteur à la Coupe du monde… Michael Olise a la même chose en termes de passes décisives. C'est tout simplement incroyable. Je vais avec Kylian, avec Michael Olise pas loin derrière », a déclaré la légende du football français.

Pour rappel, Kylian Mbappé sort d'une saison à 58 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues (club et sélection). Des chiffres hallucinants sur le papier, qui pourraient être freinés par son absence de trophées.