ICONSPORT_373822_0006

Kylian Mbappé Ballon d'Or, la légende a voté

Kylian Mbappé09 sept. , 14:30
parQuentin Mallet
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Déjà auteur de 5 buts en autant de rencontres, Kylian Mbappé entend bien surfer sur son début de saison pour plaider sa cause en marge de la prochaine cérémonie du Ballon d'Or. Pour Thierry Henry, il est en tout cas le grand favori.
Le 26 octobre prochain à Londres se tiendra la 70e cérémonie du Ballon d'Or. Et si certaines années, l'identité du vainqueur est assez facile à pronostiquer, cette année, il n'en est rien. D'aucuns diront que le grand gagnant doit être un joueur du Paris Saint-Germain du fait de son sacre européen, d'autres penchent pour un Espagnol grâce à la Coupe du monde.
Pour Kylian Mbappé, toutefois, personne d'autre que lui n'a fait une meilleure saison sur le plan individuel. Une situation qui lui permet de croire grandement en ses chances de remporter le Graal individuel, même s'il n'a rien gagné la saison dernière, club et sélection confondus. Thierry Henry est d'ailleurs d'accord avec lui.

Lire aussi

La campagne Mbappé Ballon d'Or dérape déjàLa campagne Mbappé Ballon d'Or dérape déjà
Dembélé et le PSG, Mbappé craque en conférence de presseDembélé et le PSG, Mbappé craque en conférence de presse

Thierry Henry plaide pour Kylian Mbappé

« Si Leo Messi avait remporté la Coupe du monde, je pense qu'il aurait gagné le Ballon d'Or. Et Olise pas loin derrière. Mais Kylian Mbappé est mon favori. Les gens me diront qu'il n'a rien gagné. Je pense que certains devraient faire un peu de recherches et ils sauront que certains vainqueurs du Ballon d’Or n'avaient rien gagné l'année d'avant. Quand vous voyez ce qu'il a accompli individuellement. Meilleur buteur en Ligue des champions, meilleur buteur en Liga, meilleur buteur à la Coupe du monde… Michael Olise a la même chose en termes de passes décisives. C'est tout simplement incroyable. Je vais avec Kylian, avec Michael Olise pas loin derrière », a déclaré la légende du football français.
Pour rappel, Kylian Mbappé sort d'une saison à 58 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues (club et sélection). Des chiffres hallucinants sur le papier, qui pourraient être freinés par son absence de trophées.
Articles Recommandés
yamal et le barca titres c est le cauchemar de la fifa infantino 9 392313
Foot Mondial

FIFA : La FFF va barrer la route de Gianni Infantino

Dembele Parc
PSG

TV : PSG - Slovan Bratislava, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_279803_0008
OL

Grosse polémique à l’OL, Aulas intervient en urgence

ICONSPORT_367626_0076
OM

Vente de l'OM à l'Arabie Saoudite, il met les choses au clair

Fil Info

09 sept. , 15:00
FIFA : La FFF va barrer la route de Gianni Infantino
09 sept. , 14:15
TV : PSG - Slovan Bratislava, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
09 sept. , 14:00
Grosse polémique à l’OL, Aulas intervient en urgence
09 sept. , 13:30
Vente de l'OM à l'Arabie Saoudite, il met les choses au clair
09 sept. , 13:00
EdF : Andy Diouf attendu, le gros coup de Zidane
09 sept. , 12:40
L'OL est heureux d'avoir raté Youssouf Fofana
09 sept. , 12:20
L’OM déchire sept offres pour son nouveau chouchou
09 sept. , 12:00
PSG : L'inquiétante demande de Luis Enrique à ses agents
09 sept. , 11:54
LdC : Le PSG au complet contre Bratislava

Derniers commentaires

Kylian Mbappé Ballon d'Or, la légende a voté

il donne une interview on lui pose les questions il repond tout simplement lui au moins dit ce qu'il pense

OM : Enfin un renfort en défense, Genesio jubile

Genesio fait avec ce qu'il a et ce qu'il voit. S'il ne mets pas les jeunes tout de suite c'est qu'il a ses raisons. Ce qui me gène dans ta compo, c'est que tu mets deux jeunes sur le même côté et que Weah n'est pas un milieu récupérateur ou défensif. L'urgence selon moi c'est de muscler le milieu.

Kylian Mbappé Ballon d'Or, la légende a voté

Il est tellement favori qu'il doit faire campagne pour lui meme...😂😂

Ballon d’Or, le Barça est sous le choc

Suis d'accord....et pourtant suis parisien

L’OM déchire sept offres pour son nouveau chouchou

Apparemment aucun Marseille condamne ces faits gravissime. D'un côté quand tu adules un violeur...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
93300514
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
3Paris logo
Paris
73210624
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
5Rennes logo
Rennes
73210752
6Strasbourg logo
Strasbourg
63201871
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
43111220
9Troyes logo
Troyes
4311147-3
10Lens logo
Lens
33102651
11Olympique Marseille logo
O. Marseille
33102651
12Angers SCO logo
Angers SCO
3310245-1
13Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
14Le Mans logo
Le Mans
2302156-1
15Nice logo
Nice
2302114-3
16Le Havre logo
Le Havre
1301224-2
17Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading