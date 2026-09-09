PSG : L'inquiétante demande de Luis Enrique à ses agents

Luis Enrique vient de prolonger jusqu’en 2030 en faveur du PSG et pourtant, l’entraîneur espagnol souhaite que ses agents gardent une très bonne relation avec Barcelone… au cas où.

Entraîneur du Paris Saint-Germain depuis juillet 2023, Luis Enrique vient de prolonger une nouvelle fois son contrat en faveur du double champion d’Europe en titre jusqu’en 2030. Un soulagement pour Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos, pour qui il était crucial de sécuriser l’avenir de l’ex-entraîneur du FC Barcelone et de l’AS Roma, architecte de ce PSG qui gagne tout depuis deux ans. Luis Enrique se sent très bien dans la capitale française et a donc accepté de prolonger, se projetant sur le long terme, avec à la clé une augmentation salariale importante.

Luis Enrique garde contact avec le Barça

Néanmoins, El Nacional vient doucher l’optimisme qui règne au Paris SG depuis plusieurs mois. Et pour cause, le média espagnol révèle que Luis Enrique a transmis une consigne très claire à ses agents : « éviter toute rupture avec l’entourage du Barça » car « Luis Enrique souhaite que son nom soit évoqué lorsque le cycle de Flick prendra fin, sans avoir à reconstruire les relations de zéro ». Autrement dit, Luis Enrique tient particulièrement à garder une excellente relation avec le champion d’Espagne en titre, son club de coeur, pour être un candidat naturel à la succession de l’entraîneur allemand lorsque ce dernier quittera la Catalogne.

Les supporters du PSG peuvent toutefois être rassurés, un départ d’Hansi Flick n’est pas d’actualité à Barcelone. L’Allemand vient de remporter la Liga deux fois de suite et son contrat avec les Blaugrana n’expire que dans deux ans, soit en juin 2028. Autant dire qu’à court terme, un départ de Luis Enrique à Barcelone a peu de chances de voir le jour. Les supporters et les dirigeants du PSG pourraient toutefois s’agacer de voir Luis Enrique continuer son opération séduction auprès de son ancien club. Un retour de l’Espagnol en Catalogne tôt ou tard semble inévitable. Espérons simplement pour Paris que cela interviendra quand le champion de France en titre l’aura décidé, et pas avant.