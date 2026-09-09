Grosse polémique à l’OL, Aulas intervient en urgence

Au moment de féliciter ses joueuses nommées pour le Ballon d’Or 2026, la Fédération Française de Football n’a pas jugé nécessaire d’inclure Wendie Renard, mise à l’écart l’année dernière. Un traitement jugé inacceptable, d’où l’intervention rapide de Jean-Michel Aulas.

La Fédération Française de Football s’est elle-même embarquée dans une polémique. Ce mardi, France Football a annoncé la liste des nommées pour le Ballon d’Or dans laquelle on retrouve Melvine Malard ainsi que les Lyonnaises Selma Bacha et Wendie Renard. Sauf que l’instance tricolore a choisi de féliciter uniquement les deux premières joueuses citées. Et ce choix étonnant n’est pas passé inaperçu.

Au Mexique, l’attaquante française Eugénie Le Sommer a tenu à soutenir son ancienne coéquipière zappée. « Parce que certains ont oublié de te féliciter », a écrit la joueuse du Deportivo Toluca dans un message relayé par Wendie Renard. « Merci Eugé, a répondu la défenseuse centrale de l’Olympique Lyonnais sur Instagram. Visiblement, porter le maillot de l'équipe de France pendant toutes ces années ne suffit pour plus pour être considérée comme Française quand vient l'heure des félicitations. Mais bon… Fière de cette sixième nomination au Ballon d'Or. » De quoi créer un scandale sur la toile sachant que l’ex-capitaine des Bleues, avec ses 168 sélections au compteur, représente une légende du foot féminin français malgré sa mise à l'écart avant l'Euro 2025.

Aulas tente d'éteindre la polémique

Résultat, le vice-président de la FFF Jean-Michel Aulas n’a pas tardé à intervenir sur X. « Félicitations à Wendie Renard, Selma Bacha et Melvine Malard pour la sélection dans le cadre du Ballon d'Or, a corrigé l’ancien président de l’Olympique Lyonnais sur X. Le football féminin français démontre une nouvelle fois son excellence, avec la France parmi les nations les mieux représentées ! » A priori, ça ne suffira pas pour effacer le manque de respect de l’instance.