Grosse polémique à l’OL, Aulas intervient en urgence
Jean-Michel Aulas

Grosse polémique à l’OL, Aulas intervient en urgence

OL09 sept. , 14:00
parEric Bethsy
5
Ajouter comme source préférée sur Google
Au moment de féliciter ses joueuses nommées pour le Ballon d’Or 2026, la Fédération Française de Football n’a pas jugé nécessaire d’inclure Wendie Renard, mise à l’écart l’année dernière. Un traitement jugé inacceptable, d’où l’intervention rapide de Jean-Michel Aulas.
La Fédération Française de Football s’est elle-même embarquée dans une polémique. Ce mardi, France Football a annoncé la liste des nommées pour le Ballon d’Or dans laquelle on retrouve Melvine Malard ainsi que les Lyonnaises Selma Bacha et Wendie Renard. Sauf que l’instance tricolore a choisi de féliciter uniquement les deux premières joueuses citées. Et ce choix étonnant n’est pas passé inaperçu.
Au Mexique, l’attaquante française Eugénie Le Sommer a tenu à soutenir son ancienne coéquipière zappée. « Parce que certains ont oublié de te féliciter », a écrit la joueuse du Deportivo Toluca dans un message relayé par Wendie Renard. « Merci Eugé, a répondu la défenseuse centrale de l’Olympique Lyonnais sur Instagram. Visiblement, porter le maillot de l'équipe de France pendant toutes ces années ne suffit pour plus pour être considérée comme Française quand vient l'heure des félicitations. Mais bon… Fière de cette sixième nomination au Ballon d'Or. » De quoi créer un scandale sur la toile sachant que l’ex-capitaine des Bleues, avec ses 168 sélections au compteur, représente une légende du foot féminin français malgré sa mise à l'écart avant l'Euro 2025.

Aulas tente d'éteindre la polémique

Résultat, le vice-président de la FFF Jean-Michel Aulas n’a pas tardé à intervenir sur X. « Félicitations à Wendie Renard, Selma Bacha et Melvine Malard pour la sélection dans le cadre du Ballon d'Or, a corrigé l’ancien président de l’Olympique Lyonnais sur X. Le football féminin français démontre une nouvelle fois son excellence, avec la France parmi les nations les mieux représentées ! » A priori, ça ne suffira pas pour effacer le manque de respect de l’instance.
Articles Recommandés
yamal et le barca titres c est le cauchemar de la fifa infantino 9 392313
Foot Mondial

FIFA : La FFF va barrer la route de Gianni Infantino

Kylian Mbappe Ballon Dor La Legende A Vote
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé Ballon d'Or, la légende a voté

Dembele Parc
PSG

TV : PSG - Slovan Bratislava, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Vente De Lom A Larabie Saoudite Il Met Les Choses Au Clair
OM

Vente de l'OM à l'Arabie Saoudite, il met les choses au clair

Fil Info

09 sept. , 15:00
FIFA : La FFF va barrer la route de Gianni Infantino
09 sept. , 14:30
Kylian Mbappé Ballon d'Or, la légende a voté
09 sept. , 14:15
TV : PSG - Slovan Bratislava, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
09 sept. , 13:30
Vente de l'OM à l'Arabie Saoudite, il met les choses au clair
09 sept. , 13:00
EdF : Andy Diouf attendu, le gros coup de Zidane
09 sept. , 12:40
L'OL est heureux d'avoir raté Youssouf Fofana
09 sept. , 12:20
L’OM déchire sept offres pour son nouveau chouchou
09 sept. , 12:00
PSG : L'inquiétante demande de Luis Enrique à ses agents
09 sept. , 11:54
LdC : Le PSG au complet contre Bratislava

Derniers commentaires

Kylian Mbappé Ballon d'Or, la légende a voté

il donne une interview on lui pose les questions il repond tout simplement lui au moins dit ce qu'il pense

OM : Enfin un renfort en défense, Genesio jubile

Genesio fait avec ce qu'il a et ce qu'il voit. S'il ne mets pas les jeunes tout de suite c'est qu'il a ses raisons. Ce qui me gène dans ta compo, c'est que tu mets deux jeunes sur le même côté et que Weah n'est pas un milieu récupérateur ou défensif. L'urgence selon moi c'est de muscler le milieu.

Kylian Mbappé Ballon d'Or, la légende a voté

Il est tellement favori qu'il doit faire campagne pour lui meme...😂😂

Ballon d’Or, le Barça est sous le choc

Suis d'accord....et pourtant suis parisien

L’OM déchire sept offres pour son nouveau chouchou

Apparemment aucun Marseille condamne ces faits gravissime. D'un côté quand tu adules un violeur...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
93300514
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
3Paris logo
Paris
73210624
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
5Rennes logo
Rennes
73210752
6Strasbourg logo
Strasbourg
63201871
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
43111220
9Troyes logo
Troyes
4311147-3
10Lens logo
Lens
33102651
11Olympique Marseille logo
O. Marseille
33102651
12Angers SCO logo
Angers SCO
3310245-1
13Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
14Le Mans logo
Le Mans
2302156-1
15Nice logo
Nice
2302114-3
16Le Havre logo
Le Havre
1301224-2
17Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading