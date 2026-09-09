Declan Rice au Real Madrid, le dossier brûlant

Declan Rice au Real Madrid, le dossier brûlant

Foot Europeen09 sept. , 11:30
parQuentin Mallet
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Toujours en quête du milieu de terrain, le Real Madrid a ajouté Declan Rice à sa liste des superstars convoitées. Une situation qui oblige Arsenal à accélérer les démarches pour le prolonger.
Ce n'est plus un secret pour personne, le Real Madrid a cruellement besoin d'un nouveau milieu de terrain. Florentino Pérez rêve de pouvoir recruter un joueur à la hauteur de son éternel projet de galactiques, et qui viendrait surtout faire oublier l'héritage laissé encore vacant par Luka Modric et Toni Kroos.
Le président merengue a d'ailleurs bien tenté de le faire lors de ce dernier mercato estival, en s'intéressant de près à Enzo Fernandez, mais ce dernier a finalement filé à Manchester City contre une somme démesurée. Pour autant, la cellule de recrutement madrilène ne perd pas ses objectifs de vue et cherche désormais à recruter Declan Rice, le milieu phare d'Arsenal.

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Declan Rice au Real Madrid, ça brûle

Comme l'indique TEAMtalk, Declan Rice suscite bel et bien l'intérêt, voire l'admiration, du Real Madrid. Dans les bureaux du club espagnol, des personnalités influentes ont même fait pression pendant l'été pour faire de lui la cible prioritaire absolue pour le recrutement d'un milieu de terrain de classe mondiale. Une situation qui a logiquement inquiété du côté des Gunners, lesquels sont désormais en train de tout faire pour le convaincre de prolonger son contrat, ajoutent nos confrères britanniques.
Pour rappel, Declan Rice est sous contrat jusqu'en juin 2028. La direction d'Arsenal a encore du temps devant elle, mais l'urgence finira bien par arriver si aucune solution n'est trouvée d'ici à la fin de saison car il ne lui restera alors qu'une seule année sur son bail. Une situation dont entend bien profiter le Real Madrid qui garde son nom bien au chaud dans sa short-list en attendant l'été 2027…
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@mico3786 et mec quand tu comprend pas ou lis pas un article ne commente pas tu passes pour un c. de plus tu dis les supporters en veulent a aulas mais c'est meme pas lui qui a voulu vendre a textor. et explique nous quelle polemique il a faite au lieu d'inventer?

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