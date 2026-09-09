L'OL est heureux d'avoir raté Youssouf Fofana

L'OL est heureux d'avoir raté Youssouf Fofana

OL09 sept. , 12:40
parCorentin Facy
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L’Olympique Lyonnais a tenté de recruter Youssouf Fofana dans les dernières heures du mercato estival. L’international français a finalement été prêté au FC Séville, et ce n’est peut-être pas si mal pour l’OL.
Les dernières heures du mercato ont été très animées à l’OL avec les départs de Malick Fofana à Sunderland ou encore d’Ainsley Maitland-Niles à Everton. Des transferts qui ont permis au club rhodanien de récupérer un peu d’argent mais surtout de réduire sa masse salariale. Dans le sens des arrivées, Matthieu Louis-Jean a tenté quelques gros coups. Celui menant à Karim Benzema bien sûr, mais également celui, plus proche de se finaliser, visant à faire venir Youssouf Fofana en prêt en provenance de l’AC Milan.
Un accord avait même été trouvé entre les trois parties, avant que le deal capote et que l’ancien Monégasque prenne finalement la direction du FC Séville. Un coup dur qui raisonne avec du recul comme une bonne nouvelle pour l’OL selon Zack Nani, lequel n’était pas convaincu du tout de l’intérêt de ce deal en fin de mercato dans un secteur de jeu déjà très fourni à Lyon avec Bidstrup, Tolisso, Tessmann, Morton ou encore Nartey et Merah.
« Fofana a des défauts et des qualité similaires à Morton… Je trouvais ce deal étrange. Quid de Bidstrup, quid de Nartey s’il était venu ? J’ai hâte que Khalis Merah revienne car l’OL joue mieux quand il est là. Avec tout le respect que j’ai pour Fofana, je n’étais pas hyper chaud pour sa venue. L’intégration dans l’effectif et la logique sportive m’inquiétaient un peu. Je trouve ça presque pas plus mal qu’il ne vienne pas » a d'abord livré Zack Nani avant de poursuivre.

L'OL déjà assez fourni au milieu ?

« Je trouve que le milieu était déjà assez fourni même si la venue d’un mec expérimenté comme lui n’aurait pas fait tâche. S’il s’était bien relancé, ça aurait été excellent. Mais c’était un pari… En plus, l’option d’achat à 12 millions d’euros n’était pas déconnante » a conclu le créateur de contenus et supporter assumé de l’Olympique Lyonnais. Reste maintenant à voir si Paulo Fonseca parviendra à trouver la meilleure formule pour faire performer l’OL au milieu de terrain… sans l’expérimenté Youssouf Fofana, que de nombreux supporters auraient adoré voir sous les couleurs du club rhodanien cette saison.

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