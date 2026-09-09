EdF : Andy Diouf attendu, le gros coup de Zidane

Auteur d'une très bonne prestation face au Real Madrid malgré la défaite de son équipe, Andy Diouf impressionne. Son adaptation fulgurante au poste de piston droit lui permet de croire de plus en plus en une convocation en équipe de France. En tout cas, nombreux sont les observateurs qui y pensent.

Ce mardi 8 septembre, la Ligue des champions faisait son grand retour avec cette première journée de la phase de ligue. Pour l'occasion, le calendrier a fait que le gros match de la soirée était la confrontation entre le Real Madrid et l'Inter Milan au Santiago Bernabéu. Au terme d'une rencontre assez équilibrée, voire relativement dominée par les Intéristes, ce sont finalement les hommes de José Mourinho qui l'ont emporté grâce à deux buts de Kylian Mbappé et Federico Valverde inscrits tôt dans la partie.

La réduction du score de Carlos Augusto à 15 minutes de la fin n'aura rien changé (2-1). Une partie au cours de laquelle Andy Diouf s'est démarqué au poste de piston droit et qui lui permet d'augmenter ses chances de faire partie de la première liste de Zinedine Zidane en équipe de France

Andy Diouf, la surprise de Zidane ?

C'est en tout cas ce qu'espèrent de nombreux observateurs sur X. « Une seule crainte sur Andy Diouf au sortir de son match : qu'en équipe de France il se retrouve arrière droit et plus piston sous Zidane », indique le journaliste Adrien Pittore, qui voit déjà l'ancien Lensois être appelé par ZZ le 18 septembre prochain. « Il pourrait être une option dans le couloir droit des Bleus à l'avenir », affirme Alexandre Chaillol (Foot Mercato). « Andy Diouf est très pertinent sur son couloir droit. Que ce soit offensivement ou défensivement, il joue de manière très juste. Ça ne m’étonnerait pas de rapidement le voir appelé par Zidane », lit-on ailleurs.

En d'autres termes, Andy Diouf apporterait une solution idéale pour beaucoup, surtout à un poste où l'équipe de France est clairement dans le besoin. Ça s'est vu lors de la dernière Coupe du monde, notamment. De son côté, le joueur de l'Inter Milan attend avec impatience un appel de Zidane car il privilégie pour l'instant une continuité chez les Bleus.