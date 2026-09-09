EdF : Andy Diouf attendu, le gros coup de Zidane

EdF : Andy Diouf attendu, le gros coup de Zidane

Equipe de France09 sept. , 13:00
parQuentin Mallet
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Auteur d'une très bonne prestation face au Real Madrid malgré la défaite de son équipe, Andy Diouf impressionne. Son adaptation fulgurante au poste de piston droit lui permet de croire de plus en plus en une convocation en équipe de France. En tout cas, nombreux sont les observateurs qui y pensent.
Ce mardi 8 septembre, la Ligue des champions faisait son grand retour avec cette première journée de la phase de ligue. Pour l'occasion, le calendrier a fait que le gros match de la soirée était la confrontation entre le Real Madrid et l'Inter Milan au Santiago Bernabéu. Au terme d'une rencontre assez équilibrée, voire relativement dominée par les Intéristes, ce sont finalement les hommes de José Mourinho qui l'ont emporté grâce à deux buts de Kylian Mbappé et Federico Valverde inscrits tôt dans la partie.
La réduction du score de Carlos Augusto à 15 minutes de la fin n'aura rien changé (2-1). Une partie au cours de laquelle Andy Diouf s'est démarqué au poste de piston droit et qui lui permet d'augmenter ses chances de faire partie de la première liste de Zinedine Zidane en équipe de France.

Lire aussi

LdC : Mbappé enchaine et porte le RealLdC : Mbappé enchaine et porte le Real
France : Zidane dévoilera sa première liste le 18 septembreFrance : Zidane dévoilera sa première liste le 18 septembre

Andy Diouf, la surprise de Zidane ?

C'est en tout cas ce qu'espèrent de nombreux observateurs sur X. « Une seule crainte sur Andy Diouf au sortir de son match : qu'en équipe de France il se retrouve arrière droit et plus piston sous Zidane », indique le journaliste Adrien Pittore, qui voit déjà l'ancien Lensois être appelé par ZZ le 18 septembre prochain. « Il pourrait être une option dans le couloir droit des Bleus à l'avenir », affirme Alexandre Chaillol (Foot Mercato). « Andy Diouf est très pertinent sur son couloir droit. Que ce soit offensivement ou défensivement, il joue de manière très juste. Ça ne m’étonnerait pas de rapidement le voir appelé par Zidane », lit-on ailleurs.
En d'autres termes, Andy Diouf apporterait une solution idéale pour beaucoup, surtout à un poste où l'équipe de France est clairement dans le besoin. Ça s'est vu lors de la dernière Coupe du monde, notamment. De son côté, le joueur de l'Inter Milan attend avec impatience un appel de Zidane car il privilégie pour l'instant une continuité chez les Bleus.
Articles Recommandés
Kylian Mbappe Ballon Dor La Legende A Vote
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé Ballon d'Or, la légende a voté

Dembele Parc
PSG

TV : PSG - Slovan Bratislava, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Grosse Polemique A Lol Aulas Intervient En Urgence
OL

Grosse polémique à l’OL, Aulas intervient en urgence

Vente De Lom A Larabie Saoudite Il Met Les Choses Au Clair
OM

Vente de l'OM à l'Arabie Saoudite, il met les choses au clair

Fil Info

09 sept. , 14:30
Kylian Mbappé Ballon d'Or, la légende a voté
09 sept. , 14:15
TV : PSG - Slovan Bratislava, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
09 sept. , 14:00
Grosse polémique à l’OL, Aulas intervient en urgence
09 sept. , 13:30
Vente de l'OM à l'Arabie Saoudite, il met les choses au clair
09 sept. , 12:40
L'OL est heureux d'avoir raté Youssouf Fofana
09 sept. , 12:20
L’OM déchire sept offres pour son nouveau chouchou
09 sept. , 12:00
PSG : L'inquiétante demande de Luis Enrique à ses agents
09 sept. , 11:54
LdC : Le PSG au complet contre Bratislava
09 sept. , 11:30
Declan Rice au Real Madrid, le dossier brûlant

Derniers commentaires

Ballon d’Or, le Barça est sous le choc

Suis d'accord....et pourtant suis parisien

L’OM déchire sept offres pour son nouveau chouchou

Apparemment aucun Marseille condamne ces faits gravissime. D'un côté quand tu adules un violeur...

L’OM déchire sept offres pour son nouveau chouchou

Nono Excellent ! Il faut sévir contre ce genre de personne rasciste, méprisante ect ect... Vivement qu'il se re-re-fasse bannir

Grosse polémique à l’OL, Aulas intervient en urgence

Il intervient en tant que vice President de la Fédération Française et non en tant qu ancien President de l OL... On ne va pas dire que c est son role mais ça fait partie de ses prérogatives.

Grosse polémique à l’OL, Aulas intervient en urgence

@mico3786 et mec quand tu comprend pas ou lis pas un article ne commente pas tu passes pour un c. de plus tu dis les supporters en veulent a aulas mais c'est meme pas lui qui a voulu vendre a textor. et explique nous quelle polemique il a faite au lieu d'inventer?

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
93300514
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
3Paris logo
Paris
73210624
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
5Rennes logo
Rennes
73210752
6Strasbourg logo
Strasbourg
63201871
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
43111220
9Troyes logo
Troyes
4311147-3
10Lens logo
Lens
33102651
11Olympique Marseille logo
O. Marseille
33102651
12Angers SCO logo
Angers SCO
3310245-1
13Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
14Le Mans logo
Le Mans
2302156-1
15Nice logo
Nice
2302114-3
16Le Havre logo
Le Havre
1301224-2
17Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading