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TV : PSG - Slovan Bratislava, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

PSG06 sept. , 22:00
parAlexis Rose
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Dans le dur en ce début de saison en Ligue 1, le Paris Saint-Germain va tenter de prendre un bon bol d’air frais pour son retour en Ligue des Champions face au Slovan Bratislava.

Quelle heure pour PSG - Slovan Bratislava ?

Double vainqueur sortant de la Ligue des Champions, le club de la capitale française va retrouver sa nouvelle compétition favorite avec l'objectif de retrouver le chemin du succès. Incapable de gagner le moindre match depuis le début de la saison sur le sol national, le PSG veut se rassurer en C1. Pour cela, Paris devra dominer le Slovan Bratislava. Cette rencontre se jouera ce mercredi 9 septembre à 21h00 au Parc des Princes.

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Sur quelle chaîne suivre PSG - Slovan Bratislava ?

Comptant pour la première journée de la phase régulière de la Ligue des Champions, cette rencontre opposant le Paris Saint-Germain au SK Slovan Bratislava sera diffusée sur Canal+.

Les compos probables de PSG - Slovan Bratislava :

Vainqueur de la Supercoupe d’Europe mi-août contre Aston Villa (2-1), Paris a raté sa rentrée des classes en France en perdant le Trophée des Champions contre Lens et ne prenant que deux points en trois matchs de L1. Pas loin de la zone rouge, le PSG doit donc se reprendre après un début de saison compliqué. Ce premier rendez-vous européen contre Bratislava est un bon test. Pour ce match, Luis Enrique aura un groupe complet à sa disposition.
La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez - Vitinha, Neves, Ruiz - Désiré Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
Qualifié en C1 via les barrages, lors desquels Bratislava a réussi l’exploit de passer trois tours dont le dernier face à Celje (1-1 à l’aller, 2-1 après prolongation au retour), le Slovan va faire du mieux possible en phase régulière. Mais pour cela, le club slovaque n’est pas vraiment tombé sur le bon client, même si ce premier déplacement au Parc des Princes contre les doubles champions d’Europe en titre est un rendez-vous important dans l’histoire du SK.
La compo probable du Slovan Bratislava : Takac - Blackman, Bajric, Markovic, Cruz - Martinez, Pokorny - Barseghyan, Ibrahim, Camara - Sporar.

Champions League

09 septembre 2026 à 21:00
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