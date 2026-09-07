La campagne Mbappé Ballon d'Or dérape déjà

Dans une vidéo mise en ligne par l'organisateur du Ballon d'Or, Kylian Mbappé estime qu'il est en bonne position pour décrocher ce trophée, même s'il n'a rien gagné la saison passée. Les réactions sont violentes.

Alors que L'Equipe dévoilera mardi la liste des joueurs en lice pour le Ballon d'Or 2026, Kylian Mbappé a accordé un entretien au média qui l'organise. Et le moins que l'on puisse dire est que le capitaine de l'équipe de France ne fait pas preuve de modestie. « J’ai l'idée que je peux gagner le Ballon d’Or cette année. Gagner ce trophée, ça fait toujours partie de mes objectifs à court terme, en plus (...) Les gens disent que je n'ai pas gagné de trophées. Je n'ai jamais vu de Ballon d'Or à l'unanimité qui cochait tout à chaque fois (...) Je ne dis pas que je vais le gagner à l'unanimité, mais je pense que j'ai des arguments. Être meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, passer devant toutes les plus grandes légendes de l'histoire du sport dans le tournoi le plus important que le sport ait créé, c'est quelque chose qui brûle la rétine (...) Pour qui je vote ? Pour moi (rires) Mais je peux comprendre ceux qui voteraient autrement. On n'est pas dans la dictature de la pensée. Mais je pense que quand on regarde les arguments, quand on regarde la concurrence, je regarde et je me dis que ouais, ce ne serait pas volé », a lancé Kylian Mbappé. Des propos qui ont fait réagir et pas qu'un peu.

Évoquant la communication globale du champion du monde 2018, qui était également en conférence de presse avec le Real Madrid, Bruce Grannec a dégaîné : « Il ne comprendra jamais les reproches, il est persuadé d'être le meilleur et peu importe si ses équipes ne gagnent pas, il changera jamais car il est persuadé que le pb c'est pas lui mais ses coéquipiers et ça a toujours été comme ça ! Il est beaucoup trop centré sur sa personne, incapable de faire des sacrifices pour le bien du collectif. » En Espagne, où les propos du joueur français ont fait du bruit, puisque de l'autre côté des Pyrénées, on estime que le Ballon d'Or doit revenir à un joueur de la Roja, le quotidien sportif catalan Sport titre : « Mbappé oublie l’humilité et réclame le Ballon d’Or ». Mais ce n'est rien par rapport à l'avis de certaines stars des médias.

« Mbappé confirme qu'il est totalement perdu, avec l'ego dans les nuages et qu'il ne comprend pas pourquoi il a échoué au Real Madrid. Il parle de ses buts alors qu'il a mis 31 tirs pour en marquer 4. Il se porte candidat au Ballon d'Or après avoir gagné zéro titre et en plus il critique Raphinha et Dembélé », fulmine Albert Ortega, célèbre journaliste d'El Confidencial. De son côté, Alberto Pereiro considère, dans l'émission Jijantes FC, que ce qu'a dit Kylian Mbappé « n’est pas normal », et compare l'ego de ce dernier à celui de Cristiano Ronaldo.