Mbappé

Dembélé et le PSG, Mbappé craque en conférence de presse

Kylian Mbappé07 sept. , 14:00
parEric Bethsy
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A la veille du choc face à l’Inter Milan en Ligue des Champions, Kylian Mbappé s’est fait remarquer en conférence de presse. L’attaquant du Real Madrid n’a pas apprécié certaines questions sur le Paris Saint-Germain et Ousmane Dembélé.
Les passages de Kylian Mbappé devant les médias passent rarement inaperçus. Contrairement à beaucoup d’autres joueurs, le Français n’est pas du genre à pratiquer la langue de bois. Et encore moins lorsqu’il s’agit de répondre aux critiques. Nouvelle illustration ce lundi au moment où un journaliste espagnol lui a rappelé que le Paris Saint-Germain avait dû attendre son départ pour devenir double champion d’Europe.

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« Je ne peux rien y changer, a réagi l’attaquant du Real Madrid. Je ne peux pas parler de manière général. Ça m'est un peu égal. Je ne sais pas tout du football, mais j'en sais plus que beaucoup de gens. Je suis tranquille. Parfois, ce ne sont pas des analyses, ce sont des choses que l'on vend. Le fait de parler de moi fait vendre. » Il est clair que Kylian Mbappé n’a pas apprécié la question. Et l’ancien Parisien n’a pas non plus aimé celle concernant son manque de travail défensif.
« Si je dois progresser sur le plan défensif comme Ousmane Dembélé et Raphinha ? Je ne sais pas. Bien sûr que nous devons progresser. Nous devons nous améliorer, c'est naturel, comme pour tous les joueurs, a d’abord répondu le capitaine des Bleus. Mais je peux jouer au plus bête et te dire que je mets plus de buts que les deux joueurs que tu as cités, et qu'ils doivent mettre plus de buts pour être comme moi. Chacun est différent. Mais je veux faire les choses de manière intelligente et dire que oui, bien sûr que je dois progresser. Mais je n'aime pas comparer parce que je fais beaucoup de choses que les autres ne font pas. Mais si l'on entre là-dedans, c'est un débat sans fin. » En effet, ce défaut de Kylian Mbappé fait parler depuis des années.
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« Benzema à l'OL c’était infaisable » : Matthieu Louis-Jean clôt le débat

Mais qu’est ce que tu invente pauvre idiot 🤦🏻la défaite hier de ton club t’as rendu debile à ce point?🤣 Dit moi à quel moment j’ai dit qu’il allait rompre sont contrat ? Je t’ai juste dit que pour l’amour d’un club un joueur peut faire n’importe quoi ! Tous simplement je n’ai jamais rien dit d’autre comme n’importe quel joueur de n’importe quelle club!! Comme troll tu te poses là comme un belle merde! Je serais toi prend 2/3 jours de repos, aval cette défaite car les 3 prochains matchs qui vous attendent risquent de te faire un AVC! T’ai vraiment au niveau de l’autre naze de desurCon 🤮

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toujours aussi con toi , pauvre type

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Mais de telles sommes pour juste faire un post et un coucou en Arabie saoudite de tant en temps... Forcément il pouvait pas refuser

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Comment peut on publier un article et surtout un titre aussi debile alors qu'il vient de prolonger jusqu'en 2031... Il a un contrat de 5 ans, comment voulez vous queboenpsg tremble une seconde !!!

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