Dembélé et le PSG, Mbappé craque en conférence de presse

A la veille du choc face à l’Inter Milan en Ligue des Champions, Kylian Mbappé s’est fait remarquer en conférence de presse. L’attaquant du Real Madrid n’a pas apprécié certaines questions sur le Paris Saint-Germain et Ousmane Dembélé.

Les passages de Kylian Mbappé devant les médias passent rarement inaperçus. Contrairement à beaucoup d’autres joueurs, le Français n’est pas du genre à pratiquer la langue de bois. Et encore moins lorsqu’il s’agit de répondre aux critiques. Nouvelle illustration ce lundi au moment où un journaliste espagnol lui a rappelé que le Paris Saint-Germain avait dû attendre son départ pour devenir double champion d’Europe.

« Je ne peux rien y changer, a réagi l’attaquant du Real Madrid. Je ne peux pas parler de manière général. Ça m'est un peu égal. Je ne sais pas tout du football, mais j'en sais plus que beaucoup de gens. Je suis tranquille. Parfois, ce ne sont pas des analyses, ce sont des choses que l'on vend. Le fait de parler de moi fait vendre. » Il est clair que Kylian Mbappé n’a pas apprécié la question. Et l’ancien Parisien n’a pas non plus aimé celle concernant son manque de travail défensif.

« Si je dois progresser sur le plan défensif comme Ousmane Dembélé et Raphinha ? Je ne sais pas. Bien sûr que nous devons progresser. Nous devons nous améliorer, c'est naturel, comme pour tous les joueurs, a d’abord répondu le capitaine des Bleus. Mais je peux jouer au plus bête et te dire que je mets plus de buts que les deux joueurs que tu as cités, et qu'ils doivent mettre plus de buts pour être comme moi. Chacun est différent. Mais je veux faire les choses de manière intelligente et dire que oui, bien sûr que je dois progresser. Mais je n'aime pas comparer parce que je fais beaucoup de choses que les autres ne font pas. Mais si l'on entre là-dedans, c'est un débat sans fin. » En effet, ce défaut de Kylian Mbappé fait parler depuis des années.