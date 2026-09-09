L’OM déchire sept offres pour son nouveau chouchou

L’OM déchire sept offres pour son nouveau chouchou

OM09 sept. , 12:20
parCorentin Facy
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Buteur lors de la première journée contre Strasbourg, Keyliane Abdallah réalise un bon début de saison avec l’OM. L’ailier de 20 ans a suscité des convoitises cet été, mais le club phocéen a refusé de s’en séparer.
Très utilisé par Bruno Genesio lors des matchs amicaux, Keyliane Abdallah ne s’attendait certainement pas à vivre un tel début de saison. Du haut de ses 20 ans, l’ailier droit d’1m85 entre pleinement dans la rotation des attaquants à l’Olympique de Marseille en Ligue 1. Entré lors des trois premiers matchs contre Strasbourg, Monaco et le Paris FC, Keyliane Abdallah a inscrit un but et a systématiquement dynamisé l’attaque marseillaise lorsqu’il est entré sur le terrain. Son profil est très apprécié du staff, qui pourrait rapidement le mettre titulaire afin de recentrer Amine Harit dans le coeur du jeu.
La direction olympienne peut en tout cas se féliciter de l’avoir conservé cet été, car le site La Marseillaise nous apprend que le profil de Keyliane Abdallah a été très demandé lors du dernier mercato. Selon le média, plusieurs clubs de Ligue 2 mais aussi des Pays-Bas, d’Espagne, de Slovaquie, de Croatie et d’Ukraine ont sollicité l’Olympique de Marseille pour un transfert ou un prêt de Keyliane Abdallah. La preuve s’il en fallait une que le jeune gaucher de 20 ans a une très belle cote à travers l’Europe après son prêt en D3 espagnole la saison dernière.

L'Europe se penche sur Keyliane Abdallah

Un exil qui a fait le plus grand bien au Marseillais, de retour à l’OM avec une mentalité et un niveau de jeu qui font de lui un potentiel titulaire après les nombreux départs dans le secteur offensif, de Greenwood à Aubameyang en passant par Traoré et Nwaneri. Reste maintenant à voir si Bruno Genesio, satisfait des entrées en jeu de Keyliane Abdallah depuis le début de la saison, préfèrera le conserver en tant que joker de luxe pour le moment, ou si l’ailier de 20 ans aura sa chance à Rennes ou contre le Besiktas Istanbul dans les matchs à venir en tant que titulaire.

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Derniers commentaires

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Il est tellement favori qu'il doit faire campagne pour lui meme...😂😂

Ballon d’Or, le Barça est sous le choc

Suis d'accord....et pourtant suis parisien

L’OM déchire sept offres pour son nouveau chouchou

Apparemment aucun Marseille condamne ces faits gravissime. D'un côté quand tu adules un violeur...

L’OM déchire sept offres pour son nouveau chouchou

Nono Excellent ! Il faut sévir contre ce genre de personne rasciste, méprisante ect ect... Vivement qu'il se re-re-fasse bannir

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Il intervient en tant que vice President de la Fédération Française et non en tant qu ancien President de l OL... On ne va pas dire que c est son role mais ça fait partie de ses prérogatives.

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