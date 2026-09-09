Vente de l'OM à l'Arabie Saoudite, il met les choses au clair

La situation est tendue à l'OM, qui n'a pas recruté un seul joueur de l'été. Frank McCourt est sommé de vendre le club, mais cela comporte tout de même un énorme danger.

Depuis des années, la vente de l’Olympique de Marseille revient sur la table régulièrement quand les problèmes sont plus nombreux que les solutions. Mais avec le changement radical de gouvernance, la décision de Frank McCourt de ne laisser aucune recrue signer via la DNCG et les récentes déclarations de l’Américain se disant ouvert à de nouveaux partenaires financiers, la cession de l’OM a forcément du sens à travers ce prisme.

McCourt vend l'OM, mais à qui ?

Mais pour Omar Keddadouche, il serait temps d’arrêter de penser que Frank McCourt peut vendre le club en claquant des doigts, et qu’il fait rêver tous les pays ou les milliardaires de la planète. Dans une prise de parole très franche, celui qui est président d’un club beaucoup plus modeste dans le 10e arrondissement de Marseille, demande à ce que les supporters regardent la réalité en face et arrêtent de croire au mirage de la vente de l’OM pour en faire le nouveau PSG.

« Il faut arrêter avec le fantasme saoudien ou des émirats, ils ne viendront pas à Marseille. S’ils avaient voulu venir, ils seraient déjà venus. A Paris, c’est la capitale, il y a du business, il suffit de te balader sur les Champs-Elysées, tout est à eux, ils (les Qataris) ont tout acheté. Ils font du business. A Marseille, ça ne les intéresse pas. Ils vont acheter quoi ? Des snacks ? Ça ne les intéresse pas et il faut qu’on arrête avec ce fantasme du grand acheteur qui va mettre des milliards. Ils ne viendront pas. Je ne suis pas en train de dire qu’il faut garder McCourt, mais si demain on a un vendeur de merguez comme Jack Kachkar, l’escroc qui n’avait pas un rond, ou Gérard Lopez, va demander aux Bordelais ou aux Lillois ce qu’ils en pensent », a lancé le consultant de BFM Marseille, pour qui il ne faut pas forcément bruler Frank McCourt sachant que l’Américain a mis beaucoup d’argent, et se démène quand même pour éviter le pire à un club qui perd des dizaines de millions d’euros chaque saison. Le milliardaire de Boston va tout de même entendre parler du pays à chaque match tant que la situation sera aussi tendue à l’OM.