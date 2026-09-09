LdC : Le PSG au complet contre Bratislava

OM : Enfin un renfort en défense, Genesio jubile

Genesio fait avec ce qu'il a et ce qu'il voit. S'il ne mets pas les jeunes tout de suite c'est qu'il a ses raisons. Ce qui me gène dans ta compo, c'est que tu mets deux jeunes sur le même côté et que Weah n'est pas un milieu récupérateur ou défensif. L'urgence selon moi c'est de muscler le milieu.