Luis Enrique
L'entraineur du PSG reste zen

LdC : Le PSG au complet contre Bratislava

PSG09 sept. , 11:54
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Luis Enrique a dévoilé ce mercredi son groupe de joueurs retenus pour la réception de Bratislava lors de la 1ère journée de Ligue des Champions. L’entraîneur espagnol dispose d’un groupe au complet sans absent notable.
Articles Recommandés
yamal et le barca titres c est le cauchemar de la fifa infantino 9 392313
Foot Mondial

FIFA : La FFF va barrer la route de Gianni Infantino

Kylian Mbappe Ballon Dor La Legende A Vote
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé Ballon d'Or, la légende a voté

Dembele Parc
PSG

TV : PSG - Slovan Bratislava, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Grosse Polemique A Lol Aulas Intervient En Urgence
OL

Grosse polémique à l’OL, Aulas intervient en urgence

Fil Info

09 sept. , 15:00
FIFA : La FFF va barrer la route de Gianni Infantino
09 sept. , 14:30
Kylian Mbappé Ballon d'Or, la légende a voté
09 sept. , 14:15
TV : PSG - Slovan Bratislava, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
09 sept. , 14:00
Grosse polémique à l’OL, Aulas intervient en urgence
09 sept. , 13:30
Vente de l'OM à l'Arabie Saoudite, il met les choses au clair
09 sept. , 13:00
EdF : Andy Diouf attendu, le gros coup de Zidane
09 sept. , 12:40
L'OL est heureux d'avoir raté Youssouf Fofana
09 sept. , 12:20
L’OM déchire sept offres pour son nouveau chouchou
09 sept. , 12:00
PSG : L'inquiétante demande de Luis Enrique à ses agents

Derniers commentaires

Kylian Mbappé Ballon d'Or, la légende a voté

il donne une interview on lui pose les questions il repond tout simplement lui au moins dit ce qu'il pense

OM : Enfin un renfort en défense, Genesio jubile

Genesio fait avec ce qu'il a et ce qu'il voit. S'il ne mets pas les jeunes tout de suite c'est qu'il a ses raisons. Ce qui me gène dans ta compo, c'est que tu mets deux jeunes sur le même côté et que Weah n'est pas un milieu récupérateur ou défensif. L'urgence selon moi c'est de muscler le milieu.

Kylian Mbappé Ballon d'Or, la légende a voté

Il est tellement favori qu'il doit faire campagne pour lui meme...😂😂

Ballon d’Or, le Barça est sous le choc

Suis d'accord....et pourtant suis parisien

L’OM déchire sept offres pour son nouveau chouchou

Apparemment aucun Marseille condamne ces faits gravissime. D'un côté quand tu adules un violeur...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
93300514
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
3Paris logo
Paris
73210624
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
5Rennes logo
Rennes
73210752
6Strasbourg logo
Strasbourg
63201871
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
43111220
9Troyes logo
Troyes
4311147-3
10Lens logo
Lens
33102651
11Olympique Marseille logo
O. Marseille
33102651
12Angers SCO logo
Angers SCO
3310245-1
13Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
14Le Mans logo
Le Mans
2302156-1
15Nice logo
Nice
2302114-3
16Le Havre logo
Le Havre
1301224-2
17Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading