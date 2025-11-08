« Je vais lui présenter quelqu’un qui n’a pas un rond », elle s’en prend à Mbappé

Kylian Mbappé s'est-il mis dans la sauce avec sa sortie sur le dernier morceau d'Orelsan ? Entre son incompréhension des paroles et son attaque sur les moyens financiers du rappeur normand, le footballeur n'a pas marqué de points auprès de Pia Clemens.

Kylian Mbappé a mis les pieds dans le plat après s’être senti attaqué. Mais à rendre public sa discorde avec le rappeur Orelsan, l’attaquant du Real Madrid a visiblement tiré hors cadre. Réagissant au quart de tour à un extrait où le musicien normand laissait parler la voix des haters qui critiquent tout, de la ville de Caen à la gestion de Malherbe, le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’a pas vraiment compris le sens de la chanson.

Dans un clash, il y a des règles implicites. C’est une réalité. C’est un contexte inventé dans le rap. Une des règles implicites, c’est qu’un grand rappeur ne clashe pas un petit rappeur, tu dois t’attaquer à quelqu’un qui est aussi connu que toi. Le problème dans ce qu’il se passe c’est qu’Orelsan est un artiste, et Mbappé n’est pas un artiste. Donc Mbappé répond au premier degré à un texte. Il y a un problème de positionnement devoir Mbappé répondre au premier degré à un texte artistique », a souligné la journaliste de France Bleu. Mais pour elle, il y a encore plus grave que cette erreur de perception. C’est ce que dénonce dans un premier temps Pia Clémens, chroniqueuse de La Chaine L’Equipe et grande fan du PSG . «», a souligné la journaliste de France Bleu. Mais pour elle, il y a encore plus grave que cette erreur de perception.

C’est notamment le fait que Mbappé attaque Orelsan sur le côté financier. Le joueur du Real Madrid a en effet déploré que le rappeur caennais n’avait « pas un rond » à mettre dans le SM Caen, et donc qu’il ferait mieux de se taire. « En plus, ce qui est insupportable, c’est de venir dire à la face des Français qu’Orelsan n’a pas un rond alors que c’est une bagarre de millionnaires. Quelqu’un qui n’a pas un rond, je peux lui en présenter à Kylian, il y en a plein à Bondy ou à Caen. Orelsan est Normand, il est Caennais, c'est sa ville, son club. C'est le club qu'il supporte depuis qu'il est petit et c'est le club que Mbappé a coulé. Ils sont en train de virer des gens. C’est une réalité, le club est en National », a souligné Pia Clémens, pour qui Kylian Mbappé a tout faux dans cette histoire.