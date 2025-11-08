« Je vais lui présenter quelqu’un qui n’a pas un rond », elle s’en prend à Mbappé

c'est un dieu au portugal, peut importe ce qu'il dit, il l'aimerons toujours, et considererons qu'il n'a pas completement tort
Mbappé est juste le meilleur joueur Français.
Faut dire aussi que c est un week-end prolongé pas mal de gens sont pas là pour le week-end
Quand une chèvre répond a un âne !
Oui, il est complètement a l'Ouest !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant 😌 @Orel_san Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie.
🚨 « 𝗧𝗨 𝗩𝗔𝗦 𝗙𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗖𝗢𝗨𝗟𝗘𝗥 𝗧𝗔 𝗩𝗜𝗟𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘 𝗟𝗘𝗦 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ » Fan de Caen, Orelsan 𝗧𝗔𝗜𝗟𝗟𝗘 la famille Mbappé 🇫🇷 dans son nouveau titre “La petite voix” 🥶🎵 : « Fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c'est pour pic.x.com/HJJeBRBpAZ