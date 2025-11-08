ICONSPORT_275903_0019

« Je vais lui présenter quelqu’un qui n’a pas un rond », elle s’en prend à Mbappé

Kylian Mbappé08 nov. , 11:00
parGuillaume Conte
Kylian Mbappé s'est-il mis dans la sauce avec sa sortie sur le dernier morceau d'Orelsan ? Entre son incompréhension des paroles et son attaque sur les moyens financiers du rappeur normand, le footballeur n'a pas marqué de points auprès de Pia Clemens. 
Kylian Mbappé a mis les pieds dans le plat après s’être senti attaqué. Mais à rendre public sa discorde avec le rappeur Orelsan, l’attaquant du Real Madrid a visiblement tiré hors cadre. Réagissant au quart de tour à un extrait où le musicien normand laissait parler la voix des haters qui critiquent tout, de la ville de Caen à la gestion de Malherbe, le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’a pas vraiment compris le sens de la chanson. 
C’est ce que dénonce dans un premier temps Pia Clémens, chroniqueuse de La Chaine L’Equipe et grande fan du PSG. « Dans un clash, il y a des règles implicites. C’est une réalité. C’est un contexte inventé dans le rap. Une des règles implicites, c’est qu’un grand rappeur ne clashe pas un petit rappeur, tu dois t’attaquer à quelqu’un qui est aussi connu que toi. Le problème dans ce qu’il se passe c’est qu’Orelsan est un artiste, et Mbappé n’est pas un artiste. Donc Mbappé répond au premier degré à un texte. Il y a un problème de positionnement devoir Mbappé répondre au premier degré à un texte artistique », a souligné la journaliste de France Bleu. Mais pour elle, il y a encore plus grave que cette erreur de perception. 
C’est notamment le fait que Mbappé attaque Orelsan sur le côté financier. Le joueur du Real Madrid a en effet déploré que le rappeur caennais n’avait « pas un rond » à mettre dans le SM Caen, et donc qu’il ferait mieux de se taire. « En plus, ce qui est insupportable, c’est de venir dire à la face des Français qu’Orelsan n’a pas un rond alors que c’est une bagarre de millionnaires. Quelqu’un qui n’a pas un rond, je peux lui en présenter à Kylian, il y en a plein à Bondy ou à Caen. Orelsan est Normand, il est Caennais, c'est sa ville, son club. C'est le club qu'il supporte depuis qu'il est petit et c'est le club que Mbappé a coulé. Ils sont en train de virer des gens. C’est une réalité, le club est en National », a souligné Pia Clémens, pour qui Kylian Mbappé a tout faux dans cette histoire. 

