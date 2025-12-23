Les six recrues visées par le PSG cet hiver

Le PSG ne devrait pas se montrer très actif cet hiver sur le marché des transferts. Toutefois, en cas d’opportunités intéressantes, les champions d’Europe ont déjà identifié plusieurs profils.

Le PSG se montre très satisfait de son effectif actuel. Luis Enrique ne souhaite pas bouleverser l’équilibre qu’il a mis en place, mais il ne fermerait pas la porte à un renfort en cas de belle opportunité lors du prochain mercato hivernal. Le club entend prendre son temps et observer l’évolution de la situation. En interne, il est admis que toute arrivée serait conditionnée à un ou plusieurs départs. Si tel était le cas, les pensionnaires du Parc des Princes disposent déjà de pistes bien définies.

Le PSG a du très lourd en tête

Selon les informations de PSGInside-Actus, la direction francilienne aurait en effet six noms en tête : Rodrigo Mora (FC Porto), Maghnes Akliouche (AS Monaco), Ayyoub Bouaddi (LOSC), Manu Koné (AS Rome), Andrey Santos (Chelsea) et Gilberto Mora (Club Tijuana). Le compte précise qu’aucun attaquant n’est ciblé cet hiver par le Paris Saint-Germain. En revanche, concernant la défense, un départ, en l’occurrence celui de Lucas Beraldo, serait nécessaire pour que la situation évolue.

Lire aussi Le PSG abandonne le Parc, jackpot en vue pour Massy

À noter qu’au-delà d’éventuelles arrivées cet hiver au mercato, le Paris Saint-Germain souhaite surtout avancer sur plusieurs prolongations de contrat. Le club de la capitale entend boucler celles de Bradley Barcola et de Quentin Ndjantou. Des discussions sont également en cours avec Ousmane Dembélé et Ibrahim Mbaye, tandis que les prolongations de Willian Pacho, Fabián Ruiz et Senny Mayulu seraient déjà actées en interne depuis un petit moment.

Luis Campos ne manquera donc pas de travail dans les prochains jours. Sa mission sera de miser sur l’avenir tout en continuant à prospecter afin de dénicher de nouvelles pépites pour Luis Enrique. Et ce n'est pas toujours une mince affaire pour le dirigeant portugais du PSG.