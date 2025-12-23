ICONSPORT_275675_0015
Maghnes Akliouche - AS Monaco

Les six recrues visées par le PSG cet hiver

PSG23 déc. , 15:30
parHadrien Rivayrand
2
Le PSG ne devrait pas se montrer très actif cet hiver sur le marché des transferts. Toutefois, en cas d’opportunités intéressantes, les champions d’Europe ont déjà identifié plusieurs profils.
Le PSG se montre très satisfait de son effectif actuel. Luis Enrique ne souhaite pas bouleverser l’équilibre qu’il a mis en place, mais il ne fermerait pas la porte à un renfort en cas de belle opportunité lors du prochain mercato hivernal. Le club entend prendre son temps et observer l’évolution de la situation. En interne, il est admis que toute arrivée serait conditionnée à un ou plusieurs départs. Si tel était le cas, les pensionnaires du Parc des Princes disposent déjà de pistes bien définies.

Le PSG a du très lourd en tête 

Selon les informations de PSGInside-Actus, la direction francilienne aurait en effet six noms en tête : Rodrigo Mora (FC Porto), Maghnes Akliouche (AS Monaco), Ayyoub Bouaddi (LOSC), Manu Koné (AS Rome), Andrey Santos (Chelsea) et Gilberto Mora (Club Tijuana). Le compte précise qu’aucun attaquant n’est ciblé cet hiver par le Paris Saint-Germain. En revanche, concernant la défense, un départ, en l’occurrence celui de Lucas Beraldo, serait nécessaire pour que la situation évolue.

Lire aussi

Le PSG abandonne le Parc, jackpot en vue pour MassyLe PSG abandonne le Parc, jackpot en vue pour Massy
À noter qu’au-delà d’éventuelles arrivées cet hiver au mercato, le Paris Saint-Germain souhaite surtout avancer sur plusieurs prolongations de contrat. Le club de la capitale entend boucler celles de Bradley Barcola et de Quentin Ndjantou. Des discussions sont également en cours avec Ousmane Dembélé et Ibrahim Mbaye, tandis que les prolongations de Willian Pacho, Fabián Ruiz et Senny Mayulu seraient déjà actées en interne depuis un petit moment.
Luis Campos ne manquera donc pas de travail dans les prochains jours. Sa mission sera de miser sur l’avenir tout en continuant à prospecter afin de dénicher de nouvelles pépites pour Luis Enrique. Et ce n'est pas toujours une mince affaire pour le dirigeant portugais du PSG.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_276350_0103
OL

L'OM recale la Juve, qui fonce à l’OL

ICONSPORT_280679_0015
CAN 2025

CAN 2025 : Le Sénégal écrase facilement le Botswana

Endrick Real
OL

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

ICONSPORT_266745_0201
OM

L'OM menace de vendre Bakola sur le champ

Fil Info

23 déc. , 18:00
L'OM recale la Juve, qui fonce à l’OL
23 déc. , 17:56
CAN 2025 : Le Sénégal écrase facilement le Botswana
23 déc. , 17:36
Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !
23 déc. , 17:30
L'OM menace de vendre Bakola sur le champ
23 déc. , 17:00
Barça : Lamine Yamal présente « sa fidèle femme »
23 déc. , 16:30
RMC l'annonce, le mercato de l'OL sera bouillant
23 déc. , 16:00
OM : 17 ME pour Pavard, l'Inter met la pression
23 déc. , 15:28
CAN 2025 : La RD Congo réussit ses débuts

Derniers commentaires

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

Dommage j'aurais aimé que tu paries plus, c'est pas avec ça que tu vas me rendre riche 🤣

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

Bien pour 6mois ^^

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

Il ne pourra pas faire pire que Satriano, l'OL avait grand besoin d'un 9 !

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

À lui de jouer maintenant. Il y a une grosse attente autour de lui

L'OM menace de vendre Bakola sur le champ

Il fait ce qu’il veut. Si il veut aller à la fin de son contrat et partir libre c est son choix

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading