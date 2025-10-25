ICONSPORT_274496_0047

Donnarumma trahit Mbappé pour son rival historique

Kylian Mbappé25 oct. , 23:30
parMehdi Lunay
Inarrêtable depuis le début de saison, Kylian Mbappé porte le Real Madrid sur ses épaules. Le Français peut revendiquer le titre de meilleur attaquant au monde aux côtés de Kane et de Haaland. Cependant, pour Donnarumma, le Norvégien est devant.
Plus personne ne doute de Kylian Mbappé à Madrid. Après une première saison au Real démarrée timidement et conclue sans trophée majeur, le Français marque à nouveau comme il respire. Le capitaine de l'Equipe de France en est à 15 buts inscrits en 12 matchs toutes compétitions confondues. Un rythme impressionnant pour un joueur qui est plus complet que jamais. Avec les Bleus, il ne se contente plus de conclure les actions. Il anime une grande partie du jeu offensif français comme contre l'Azerbaïdjan. Une énorme influence dont était orphelin Didier Deschamps en Islande.

Mbappé pas assez fort pour Donnarumma

Avec une telle palette, Kylian Mbappé fait figure de favori au titre de meilleur attaquant au monde actuellement. Le débat est toutefois féroce avec deux autres finisseurs d'exception : l'Anglais Harry Kane du Bayern Munich et le Norvégien Erling Haaland de Manchester City. Un joueur peut donner un avis pertinent sur la question, Gianluigi Donnarumma. Arrivé chez les Citizens cet été, le gardien italien évolue avec Haaland après avoir côtoyé Mbappé pendant trois ans au PSG.
Dans ce duel franco-norvégien, l'ancien milanais tranche en faveur du cyborg scandinave. « Je pense qu'Erling a la frappe la plus puissante du monde. Il est gaucher, donc il est différent de Kylian. Ce sont deux joueurs très difficiles à arrêter face à eux, donc le choix est difficile. Mais je préfère avoir Haaland dans mon équipe que Mbappé », a t-il lâché dans le Daily Mail. Des mots que le Français n'oubliera pas au moment de croiser le fer avec le Manchester City de Donnarumma et d'Haaland. Ce sera le 10 décembre prochain pour la 6e journée de la Ligue des champions.
Derniers commentaires

L1 : L'OM perd la tête à Lens

Sacré greg il y croyait fort....tkt c est pas fini tu peux encore... ou pas. ..au bout de 15 ans ...il serait temps remarque.

L1 : L'OM perd la tête à Lens

Le petit club a juste 13 championnats 16 cup 1 champion league et peut-être bientôt la coupe intercontinentale........certain c est 9 titres 10 cup 1 c1 pas de coupe intercontinentale..........Bon cette annee un titre majeur ???.... il y a une semaine le titre etait dans la poche....Bon on va pas toujours jouer avec l équipe bis et encore ce soir c est pas l équipe type.... dsl

L1 : L'OM perd la tête à Lens

Quand je dis que les Parisiens sont + heureux de nos defaites que de leur victoire Qui peux oser dire le contraire Apres ils sont vexé quand on dit un petit club ùais on a le public qu ont merite 🤣

L1 : L'OM perd la tête à Lens

Qui a dit ca ?

L1 : L'OM perd la tête à Lens

La liste de tes comptes en bois te derange autant que ca ma petite Kenny ? RIRES

