CAN 2025 : Des stades vides, le Maroc a une solution radicale

CAN 202523 déc. , 13:40
parHadrien Rivayrand
Ce lundi soir, l’Égypte a pris le dessus sur le Zimbabwe lors de la Coupe d’Afrique des Nations. Si la rencontre a débuté dans un stade presque vide, la situation a évolué en cours de match…
L’Égypte s’est fait peur, mais a finalement réussi à venir à bout du Zimbabwe ce lundi soir pour son entrée en lice à la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Les Pharaons peuvent notamment remercier Mohamed Salah, buteur en toute fin de rencontre pour libérer ses coéquipiers. La sélection nord-africaine a été surprise en début de match, peut-être en raison de l’atmosphère particulière d’un stade sonnant creux, voire très creux. Face à cette situation, les autorités marocaines ont décidé d’intervenir alors que la rencontre était déjà en cours.

Le Maroc prend conscience de la situation 

De nombreux fans et observateurs ont en effet pu constater qu’au retour des vestiaires, avant le début de la seconde période, le stade d’Agadir s’était considérablement rempli. La presse marocaine précise ces dernières heures que la rencontre s’est finalement terminée avec plus de 30 000 supporters présents dans les tribunes. Conscients du faible afflux de spectateurs en début de match, les organisateurs ont décidé d’ouvrir les portes du stade gratuitement. Une information qui s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux et qui a fait mouche, puisqu’une véritable marée humaine a envahi les tribunes.
Le Maroc pourrait décider de réitérer l’opération dans les prochains jours si d’autres rencontres peinent à attirer les foules. L’enjeu concerne avant tout l’image renvoyée par le pays hôte lors de cette Coupe d’Afrique des Nations 2025.

À noter que quatre rencontres sont au programme ce mardi à la CAN : la République démocratique du Congo face au Bénin, le Sénégal contre le Botswana, le Nigeria face à la Tanzanie et la Tunisie contre l’Ouganda. On en saura rapidement davantage sur la stratégie qui sera mise en place par les organisateurs marocains.
Loading