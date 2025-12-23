OM : 17 ME pour Pavard, l'Inter met la pression

Prêté par l’Inter à l’OM l’été dernier, Benjamin Pavard souffle le chaud et le froid dans la cité phocéenne. De son côté, l’actuel leader de la Série A croise les doigts pour que Marseille achète définitivement le défenseur français.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a réalisé ce qui ressemblait à un gros coup sur le marché des transferts avec le prêt de Benjamin Pavard . Le club olympien a payé 2 millions d’euros pour s’offrir l’international français et dispose d’une option d’achat estimée à 15 millions d’euros pour recruter définitivement l’ancien Lillois en fin de saison. Medhi Benatia et Pablo Longoria n’ont pas encore pris de décision définitive dans ce dossier qui pourrait coûter au total 17 millions d’euros à l’OM.

Du côté de l’Inter Milan en revanche, on observe la situation de près et on croise les doigts pour que Marseille lève l’option d’achat du joueur passé par le Bayern Munich. Le site FC Inter 1908 est catégorique sur ce point, insistant sur le fait l’actuel leader du championnat italien ne voulait plus avoir à supporter à l’avenir le salaire colossal de Benjamin Pavard.

L'Inter veut vendre Pavard à l'OM

« Une certaine inquiétude subsiste car l'Inter a trouvé un joueur plus fiable que Pavard en la personne d'Akanji, et aussi parce que le salaire d'environ 6 millions d'euros versé à Pavard représente une dépense que les Nerazzurri souhaiteraient éviter » précise le média spécialisé dans l’actualité de l’Inter Milan. Autrement dit, les Nerazzurri souhaitent à tout prix que Benjamin Pavard s’engage officiellement et définitivement en faveur de l’Olympique de Marseille à la fin de la saison. Cette décision appartiendra uniquement aux dirigeants olympiens et pour l’heure, difficile de savoir ce que vont décider Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi.

Après deux premiers mois superbes, durant lesquels il a enchaîné les prestations de très haut niveau, le joueur passé par Stuttgart a fait preuve d’une irrégularité qui jette le doute sur son avenir à l’OM à plus long terme. La seconde partie de saison sera certainement plus riche en enseignement car la concurrence va s’accroitre avec le retour de blessure de Facundo Medina. Roberto De Zerbi, qui peut aussi compter sur Nayef Aguerd et Leonardo Balerdi dans l’axe, aura l’embarras du choix et il sera intéressant de voir si malgré tout, Benjamin Pavard gardera un statut de titulaire en 2026. L’Inter prie pour que ce soit le cas et que l’OM l’achète en fin de saison.