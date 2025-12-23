CAN : Walid Acherchour annonce un drame pour l’Afrique

C’est la grosse annonce de la semaine : à partir de 2028, la CAN ne se disputera plus qu’une fois tous les quatre ans. Une révolution alors que la compétition est actuellement organisée un an sur deux.

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc a démarré cette semaine et la Confédération africaine de football a profité de ce timing pour faire une annonce totalement inattendue ces derniers jours. La CAN, actuellement organisée un an sur deux, va connaître une révolution totale car à partir de 2028, elle ne sera plus organisée qu’une fois tous les quatre ans. L’Afrique suit donc l’exemple de l’Europe ou encore de l’Amérique avec une compétition plus rare, comme l’Euro ou la Copa America. Les clubs européens débouchent le champagne car ils n’auront plus à libérer leurs joueurs africains un an sur deux en décembre et janvier. Du côté du continent africain en revanche, cette décision divise.

Ce serait dramatique d'avoir une compétition tous les quatre ans et en face de l’Euro - Walid Acherchour

Walid Acherchour est totalement écoeuré comme il l’a confié sans langue de bois dans l’After Foot sur RMC. « Ce serait dramatique d'avoir une compétition tous les quatre ans et en face de l’Euro. Aujourd'hui la CAN est en train de prendre un essor mondial avec une très belle publicité, des médias, un sponsoring jamais vu... Et on va la foutre en face de l'une des plus grosses compétitions derrière la Coupe du monde ? C'est un gâchis absolu » se révolte le consultant, ravi de voir la CAN se disputer un an sur deux actuellement et qui ne comprend pas comment la CAF a pu prendre la décision d’imiter l’Europe en choisissant rendre cette compétition plus rare.

Un avis qui rejoint celui de nombreux spécialistes du continent alors que la CAN a aujourd’hui un succès mondial qu’elle a rarement rencontré par le passé au niveau des diffuseurs et de son accessibilité dans le monde entier, certains pays européens proposant même cette compétition sur des chaînes de télévisions gratuites pour l’édition 2025 au Maroc.