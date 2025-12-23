ICONSPORT_280647_0038

CAN : Walid Acherchour annonce un drame pour l’Afrique

CAN 202523 déc. , 13:20
parCorentin Facy
3
C’est la grosse annonce de la semaine : à partir de 2028, la CAN ne se disputera plus qu’une fois tous les quatre ans. Une révolution alors que la compétition est actuellement organisée un an sur deux.
La Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc a démarré cette semaine et la Confédération africaine de football a profité de ce timing pour faire une annonce totalement inattendue ces derniers jours. La CAN, actuellement organisée un an sur deux, va connaître une révolution totale car à partir de 2028, elle ne sera plus organisée qu’une fois tous les quatre ans. L’Afrique suit donc l’exemple de l’Europe ou encore de l’Amérique avec une compétition plus rare, comme l’Euro ou la Copa America. Les clubs européens débouchent le champagne car ils n’auront plus à libérer leurs joueurs africains un an sur deux en décembre et janvier. Du côté du continent africain en revanche, cette décision divise.
Ce serait dramatique d'avoir une compétition tous les quatre ans et en face de l’Euro
- Walid Acherchour
Walid Acherchour est totalement écoeuré comme il l’a confié sans langue de bois dans l’After Foot sur RMC. « Ce serait dramatique d'avoir une compétition tous les quatre ans et en face de l’Euro. Aujourd'hui la CAN est en train de prendre un essor mondial avec une très belle publicité, des médias, un sponsoring jamais vu... Et on va la foutre en face de l'une des plus grosses compétitions derrière la Coupe du monde ? C'est un gâchis absolu » se révolte le consultant, ravi de voir la CAN se disputer un an sur deux actuellement et qui ne comprend pas comment la CAF a pu prendre la décision d’imiter l’Europe en choisissant rendre cette compétition plus rare.
Un avis qui rejoint celui de nombreux spécialistes du continent alors que la CAN a aujourd’hui un succès mondial qu’elle a rarement rencontré par le passé au niveau des diffuseurs et de son accessibilité dans le monde entier, certains pays européens proposant même cette compétition sur des chaînes de télévisions gratuites pour l’édition 2025 au Maroc.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_276350_0103
OL

L'OM recale la Juve, qui fonce à l’OL

ICONSPORT_280679_0015
CAN 2025

CAN 2025 : Le Sénégal écrase facilement le Botswana

Endrick Real
OL

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

ICONSPORT_266745_0201
OM

L'OM menace de vendre Bakola sur le champ

Fil Info

23 déc. , 18:00
L'OM recale la Juve, qui fonce à l’OL
23 déc. , 17:56
CAN 2025 : Le Sénégal écrase facilement le Botswana
23 déc. , 17:36
Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !
23 déc. , 17:30
L'OM menace de vendre Bakola sur le champ
23 déc. , 17:00
Barça : Lamine Yamal présente « sa fidèle femme »
23 déc. , 16:30
RMC l'annonce, le mercato de l'OL sera bouillant
23 déc. , 16:00
OM : 17 ME pour Pavard, l'Inter met la pression
23 déc. , 15:30
Les six recrues visées par le PSG cet hiver
23 déc. , 15:28
CAN 2025 : La RD Congo réussit ses débuts

Derniers commentaires

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

Dommage j'aurais aimé que tu paries plus, c'est pas avec ça que tu vas me rendre riche 🤣

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

Bien pour 6mois ^^

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

Il ne pourra pas faire pire que Satriano, l'OL avait grand besoin d'un 9 !

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

À lui de jouer maintenant. Il y a une grosse attente autour de lui

L'OM menace de vendre Bakola sur le champ

Il fait ce qu’il veut. Si il veut aller à la fin de son contrat et partir libre c est son choix

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading