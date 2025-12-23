ICONSPORT_280567_0086

OL : Abdelli arrive, un joueur claque la porte !

OL23 déc. , 15:00
parGuillaume Conte
4
Le mercato est bien parti pour être agité à l'Olympique Lyonnais. Deux arrivées sont espérées rapidement, avec un départ également pour compenser.
Déjà annoncé à l’entrainement pour la semaine prochaine alors qu’il n’a pas encore rejoint officiellement l’OL, Endrick sera la première recrue du mercato hivernal lyonnais. Et pas la dernière. Paulo Fonseca a demandé plusieurs recrues, et il pourrait bien être écouté. Le rêve est d’avoir un nouveau joueur par ligne. Un défenseur central bien sûr, car contre Saint-Cyr Collonges, l’entraîneur portugais n’avait absolument aucun choix dans ce secteur de jeu. Un attaquant supplémentaire serait le bienvenu pour redonner un peu de peps à une attaque lyonnaise à l’économie.

Se renforcer et gagner de l'argent, l'ambition de l'OL

Et cela devrait aussi bouger au milieu de terrain, puisque l’OL fait le forcing pour convaincre Angers de lui vendre Himad Abdelli. Ce dernier a crevé l’écran ces derniers mois, et arrive à six mois de la fin de son contrat. L’Algérien, parti à la CAN à la dernière minute, a déjà donné son accord à l’OL si les deux clubs parviennent à s’entendre. Lyon voudrait mettre un million d’euros, tandis que le SCO ne discutera qu’à partir de 3 ME.
Des joueurs qui pourraient arriver rapidement donc, et d’autres qui vont s’en aller. Selon Le Progrès, si Abdelli pose ses valises au Groupama Stadium, ce sera pour compenser un départ. L’OL a fait le calcul, recruter l’Algérien et faire partir Tanner Tessmann sera une bonne affaire financière et sans perte sportive. L’Américain plait en Italie et le montant de son transfert sera bien supérieur aux 3 ME dépensés pour faire craquer Angers. Si Tessmann a l’avantage de pouvoir rendre service en défense centrale, son niveau de jeu n’a pas convaincu sur ces derniers mois, et l’OL pourrait donc se renforcer tout en gagnant de l’argent. Le genre de deal qui doit plaire à la DNCG. Et aux supporters lyonnais si tout se passe comme prévu dans les prochains jours.
H. Abdelli

H. Abdelli

FranceFrance Âge 26 Milieu

Ligue 1

Matchs13
Buts2
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
4
Articles Recommandés
ICONSPORT_276350_0103
OL

L'OM recale la Juve, qui fonce à l’OL

ICONSPORT_280679_0015
CAN 2025

CAN 2025 : Le Sénégal écrase facilement le Botswana

Endrick Real
OL

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

ICONSPORT_266745_0201
OM

L'OM menace de vendre Bakola sur le champ

Fil Info

23 déc. , 18:00
L'OM recale la Juve, qui fonce à l’OL
23 déc. , 17:56
CAN 2025 : Le Sénégal écrase facilement le Botswana
23 déc. , 17:36
Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !
23 déc. , 17:30
L'OM menace de vendre Bakola sur le champ
23 déc. , 17:00
Barça : Lamine Yamal présente « sa fidèle femme »
23 déc. , 16:30
RMC l'annonce, le mercato de l'OL sera bouillant
23 déc. , 16:00
OM : 17 ME pour Pavard, l'Inter met la pression
23 déc. , 15:30
Les six recrues visées par le PSG cet hiver
23 déc. , 15:28
CAN 2025 : La RD Congo réussit ses débuts

Derniers commentaires

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

Dommage j'aurais aimé que tu paries plus, c'est pas avec ça que tu vas me rendre riche 🤣

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

Bien pour 6mois ^^

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

Il ne pourra pas faire pire que Satriano, l'OL avait grand besoin d'un 9 !

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

À lui de jouer maintenant. Il y a une grosse attente autour de lui

L'OM menace de vendre Bakola sur le champ

Il fait ce qu’il veut. Si il veut aller à la fin de son contrat et partir libre c est son choix

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading