OL : Abdelli arrive, un joueur claque la porte !

Le mercato est bien parti pour être agité à l'Olympique Lyonnais. Deux arrivées sont espérées rapidement, avec un départ également pour compenser.

Déjà annoncé à l’entrainement pour la semaine prochaine alors qu’il n’a pas encore rejoint officiellement l’OL , Endrick sera la première recrue du mercato hivernal lyonnais. Et pas la dernière. Paulo Fonseca a demandé plusieurs recrues, et il pourrait bien être écouté. Le rêve est d’avoir un nouveau joueur par ligne. Un défenseur central bien sûr, car contre Saint-Cyr Collonges, l’entraîneur portugais n’avait absolument aucun choix dans ce secteur de jeu. Un attaquant supplémentaire serait le bienvenu pour redonner un peu de peps à une attaque lyonnaise à l’économie.

Se renforcer et gagner de l'argent, l'ambition de l'OL

Et cela devrait aussi bouger au milieu de terrain, puisque l’OL fait le forcing pour convaincre Angers de lui vendre Himad Abdelli. Ce dernier a crevé l’écran ces derniers mois, et arrive à six mois de la fin de son contrat. L’Algérien, parti à la CAN à la dernière minute, a déjà donné son accord à l’OL si les deux clubs parviennent à s’entendre. Lyon voudrait mettre un million d’euros, tandis que le SCO ne discutera qu’à partir de 3 ME.

Des joueurs qui pourraient arriver rapidement donc, et d’autres qui vont s’en aller. Selon Le Progrès, si Abdelli pose ses valises au Groupama Stadium, ce sera pour compenser un départ. L’OL a fait le calcul, recruter l’Algérien et faire partir Tanner Tessmann sera une bonne affaire financière et sans perte sportive. L’Américain plait en Italie et le montant de son transfert sera bien supérieur aux 3 ME dépensés pour faire craquer Angers. Si Tessmann a l’avantage de pouvoir rendre service en défense centrale, son niveau de jeu n’a pas convaincu sur ces derniers mois, et l’OL pourrait donc se renforcer tout en gagnant de l’argent. Le genre de deal qui doit plaire à la DNCG. Et aux supporters lyonnais si tout se passe comme prévu dans les prochains jours.