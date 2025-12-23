PSG : Safonov, la Russie fait une annonce tonitruante

Victime de la main, Matvey Safonov va manquer plusieurs semaines de compétitions avec le PSG. Un vrai coup dur au vu de la forme du gardien de 26 ans même si en Russie, l’optimisme est de rigueur.

Titulaire lors des quatre derniers matchs du Paris Saint-Germain, Matvey Safonov a brillé lors de son intérim après la blessure à la cheville de Lucas Chevalier contre Monaco. Que ce soit face à Rennes, Metz, Bilbao ou Flamengo, l’international russe a convaincu Luis Enrique. La séance de tirs au but lors de la finale de la coupe Intercontinentale restera dans toutes les mémoires avec quatre arrêts. Quelques heures après la victoire du PSG, une mauvaise nouvelle est néanmoins tombée au sujet de Matvey Safonov, lequel souffre d’une fracture de la main.

Lire aussi PSG : La Russie en guerre avec Paris à cause de Safonov

Dans son communiqué médical, le champion d’Europe en titre a fait savoir qu’un nouveau point serait fait dans 4 à 5 semaines pour savoir où en était la guérison de son gardien de 26 ans. Mais en Russie, on semble beaucoup plus optimiste comme l’a confié le médecin Nikita Karlitsky à MatchTV. « Ce genre de blessure guérit très bien, surtout qu'il s'agit d'une blessure au bras. Je doute donc fortement qu'il faille à Matvey Safonov plus de trois semaines pour se rétablir » a indiqué le spécialiste russe avant de poursuivre.

Une blessure pas si grave pour Safonov ?