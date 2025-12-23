ICONSPORT_280675_0010

CAN 2025 : La RD Congo réussit ses débuts

CAN 202523 déc. , 15:28
parHadrien Rivayrand
CAN 2025, 1ère journée du Groupe D
Stade de Rabat
La République démocratique du Congo bat le Bénin : 1 but à 0
But pour la RD Congo : Théo Bongonda (16e)
Derniers commentaires

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

Bien pour 6mois ^^

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

Il ne pourra pas faire pire que Satriano, l'OL avait grand besoin d'un 9 !

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

À lui de jouer maintenant. Il y a une grosse attente autour de lui

L'OM menace de vendre Bakola sur le champ

Il fait ce qu’il veut. Si il veut aller à la fin de son contrat et partir libre c est son choix

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

l'OM en faillite, vous avez pas honte ? Et l'OL alors, c'est plus une faillite là

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

