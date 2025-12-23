L’OL dégaine encore, Noah Nartey contacté !

Gros mercato en vue pour l'OL, qui après Endrick, essaye de faire venir Himad Abdelli ET le joueur danois Noah Nartey. Les négociations ont débuté.

La cellule de recrutement a visiblement été comblée d’apprendre que la DNCG ne s’opposerait pas aux transferts de l’Olympique Lyonnais cet hiver. Certes, il ne faudra pas voir la masse salariale grimper alors qu’il est l’heure de faire des économies au sein du club de Michele Kang, mais la possibilité de faire venir de nouveaux joueurs n’est pas soumise à restriction.

L'OL cherche la perle rare au Danemark

Endrick va ainsi signer, et le forcing a commencé pour faire venir Himad Abdelli. Mais en plus du Brésilien et du Franco-Algérien, l’OL regarde du côté du Danemark. L’Equipe dévoile ainsi que le club rhodanien discute avec Brondby pour faire venir son milieu de terrain Noah Nartey. A 20 ans, le jeune danois est disponible pour la somme de 8 ME selon le club de la banlieue de Copenhague.

Un prix qui ne rebute pas l’OL, très ambitieux cet hiver et qui compte se donner le moyen de concrétiser la première partie de saison correcte en allant chercher le Top4, et pourquoi pas un beau parcours en Europa League. A noter que, le quotidien sportif le précise, ce dossier n’est pas lié à celui d’Abdelli. Ce qui veut dire que Lyon cherche à la fois à trouver un accord avec Angers pour récupérer le Fennec à six mois de la fin de son contrat, et négocie en même temps avec Brondby pour faire signer Noah Nartey.

Le Danois est capable de jouer à plusieurs postes du milieu de terrain, et s’inscrit dans la logique des dirigeants lyonnais, qui comptent faire partir Tanner Tessmann, qui possède une belle cote en Italie. Le départ de l’Américain pourrait être compensé sportivement par ces deux recrues, et financièrement l’OL estime être gagnant aussi sur le plan financier si tout se déroule comme prévu.