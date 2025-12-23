ICONSPORT_267377_0123

250.000 euros pour jouer en N3, l’OM en larmes

OM23 déc. , 14:40
parGuillaume Conte
0
L'OM rêve d'un effectif sans le moindre joueur dans le loft. Ce n'est pas le cas et les remplaçants des remplaçants s'accrochent. Soit pour leur salaire, soit en espérant avoir de nouveau leur chance.
Toujours animé à Marseille, le mercato fait forcément des malheureux. Aucun joueur n’aime rester dans l’ombre et disparaître d’un groupe professionnel, mais certains s’en accommodent mieux que d’autre. La saison dernière, en froid avec la direction, Chancel Mbemba a passé la saison entière à s’entraîner à part, le tout en encaissant l’un des plus gros salaires de l’effectif de l'OM.

Des joueurs envoyés avec la Pro2 au dernier moment

Cette saison, plusieurs joueurs n’ont quasiment plus leur chance sous Roberto De Zerbi, qui possède un effectif conséquent et n’hésite pas à intégrer des jeunes, ce qui laisse des pros sur le carreau. L’Equipe s’est penché sur le cas de certains joueurs, qui sont clairement mis à l’écart. C’est le cas de Neal Maupay, qui n’a pas lâché l’affaire et a totalement joué le jeu en disputant même des matchs avec la réserve en National 3. Avec ses 250.000 euros par mois, l’attaquant arrivé d’Everton démontre qu’il ne faut hésiter à repartir de la base pour mieux rebondir. Et pourtant, selon le quotidien sportif, les dirigeants marseillais ont tout fait pour le pousser dehors cet été, l’écartant de la liste de la Ligue des Champions, et le laissant s’entraîner seul avec un adjoint après avoir simplement fait l’échauffement avec le groupe pro lors des séances. Au grand dam de l'OM, il n'a rien voulu savoir et a refusé tout départ.
Deux joueurs sont même tombés encore plus bas. La semaine dernière, Pol Lirola et Ulisses Garcia ont été envoyés à la dernière minute avec le groupe Pro 2, disputer un match contre Crystal Palace en ligue de « développement » avec des jeunes du club. Un peu de temps de jeu pour des joueurs qui n’ont pas la possibilité de réellement avoir leur chance, mais sont gardés sous la main par l’OM en cas de gros coup dur. Le Suisse a même retrouvé les terrains pendant quelques matchs au coeur de l’automne devant les blessures en défense, même s’il a rapidement repris sa place loin des pros. Et malgré les salaires importants dépensés pour des joueurs inutilisés, personne n’a émis le désir de quitter le club cet hiver à l’heure actuelle en dépit du forcing de l’OM en ce sens, rappelle L’Equipe. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276350_0103
OL

L'OM recale la Juve, qui fonce à l’OL

ICONSPORT_280679_0015
CAN 2025

CAN 2025 : Le Sénégal écrase facilement le Botswana

Endrick Real
OL

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

ICONSPORT_266745_0201
OM

L'OM menace de vendre Bakola sur le champ

Fil Info

23 déc. , 18:00
L'OM recale la Juve, qui fonce à l’OL
23 déc. , 17:56
CAN 2025 : Le Sénégal écrase facilement le Botswana
23 déc. , 17:36
Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !
23 déc. , 17:30
L'OM menace de vendre Bakola sur le champ
23 déc. , 17:00
Barça : Lamine Yamal présente « sa fidèle femme »
23 déc. , 16:30
RMC l'annonce, le mercato de l'OL sera bouillant
23 déc. , 16:00
OM : 17 ME pour Pavard, l'Inter met la pression
23 déc. , 15:30
Les six recrues visées par le PSG cet hiver
23 déc. , 15:28
CAN 2025 : La RD Congo réussit ses débuts

Derniers commentaires

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

Dommage j'aurais aimé que tu paries plus, c'est pas avec ça que tu vas me rendre riche 🤣

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

Bien pour 6mois ^^

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

Il ne pourra pas faire pire que Satriano, l'OL avait grand besoin d'un 9 !

Officiel : L'OL annonce l'arrivée d'Endrick !

À lui de jouer maintenant. Il y a une grosse attente autour de lui

L'OM menace de vendre Bakola sur le champ

Il fait ce qu’il veut. Si il veut aller à la fin de son contrat et partir libre c est son choix

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading