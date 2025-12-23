250.000 euros pour jouer en N3, l’OM en larmes

L'OM rêve d'un effectif sans le moindre joueur dans le loft. Ce n'est pas le cas et les remplaçants des remplaçants s'accrochent. Soit pour leur salaire, soit en espérant avoir de nouveau leur chance.

Toujours animé à Marseille , le mercato fait forcément des malheureux. Aucun joueur n’aime rester dans l’ombre et disparaître d’un groupe professionnel, mais certains s’en accommodent mieux que d’autre. La saison dernière, en froid avec la direction, Chancel Mbemba a passé la saison entière à s’entraîner à part, le tout en encaissant l’un des plus gros salaires de l’effectif de l'OM.

Des joueurs envoyés avec la Pro2 au dernier moment

Cette saison, plusieurs joueurs n’ont quasiment plus leur chance sous Roberto De Zerbi, qui possède un effectif conséquent et n’hésite pas à intégrer des jeunes, ce qui laisse des pros sur le carreau. L’Equipe s’est penché sur le cas de certains joueurs, qui sont clairement mis à l’écart. C’est le cas de Neal Maupay, qui n’a pas lâché l’affaire et a totalement joué le jeu en disputant même des matchs avec la réserve en National 3. Avec ses 250.000 euros par mois, l’attaquant arrivé d’Everton démontre qu’il ne faut hésiter à repartir de la base pour mieux rebondir. Et pourtant, selon le quotidien sportif, les dirigeants marseillais ont tout fait pour le pousser dehors cet été, l’écartant de la liste de la Ligue des Champions, et le laissant s’entraîner seul avec un adjoint après avoir simplement fait l’échauffement avec le groupe pro lors des séances. Au grand dam de l'OM, il n'a rien voulu savoir et a refusé tout départ.

Deux joueurs sont même tombés encore plus bas. La semaine dernière, Pol Lirola et Ulisses Garcia ont été envoyés à la dernière minute avec le groupe Pro 2, disputer un match contre Crystal Palace en ligue de « développement » avec des jeunes du club. Un peu de temps de jeu pour des joueurs qui n’ont pas la possibilité de réellement avoir leur chance, mais sont gardés sous la main par l’OM en cas de gros coup dur. Le Suisse a même retrouvé les terrains pendant quelques matchs au coeur de l’automne devant les blessures en défense, même s’il a rapidement repris sa place loin des pros. Et malgré les salaires importants dépensés pour des joueurs inutilisés, personne n’a émis le désir de quitter le club cet hiver à l’heure actuelle en dépit du forcing de l’OM en ce sens, rappelle L’Equipe.