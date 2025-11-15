L'absence de Kylian Mbappé contre l'Azerbaïdjan provoque bien des commentaires. Pour Pierre Ménès, ce qu'il se dit sur ce forfait du capitaine de l'équipe de France est tout de même scandaleux, et il vise notamment les propos de Jérôme Rothen.

En officialisant l'absence de Kylian Mbappé pour le dernier match des qualifications pour le Mondial 2026, la Fédération France de Football se doutait probablement que cela allait provoquer des commentaires. Et cela n'a pas manqué, le débat faisant rage entre ceux qui comprenaient ce choix, sachant que les Bleus sont déjà qualifiés, et ceux qui estiment qu'en tant que capitaine le joueur du Real Madrid se devait d'être présent. Dans les médias, consultants et journalistes se sont affrontés, parfois de manière musclée, mais sur RMC, Jérôme Rothen s'est montré très virulent contre l'ancien joueur du Paris Saint-Germain . Une réaction qui lui vaut de prendre de violentes critiques sur les réseaux sociaux, et notamment de Pierre Ménès. L'ancien consultant vedette du Canal Football Club n'a pas masqué sa colère en entendant les propos de Jérôme Rothen. Et il a tenu à réagir avec virulence.

Rothen s'enflamme contre Mbappé, Ménès le détruit

Le mec est dégoulinant de haine c’est effarant, s'est fâché l'ancien homme fort du CFC, avant de dire pourquoi il n'avait aucun problème à voir Kylian Mbappé rentrer plus tôt que tout le monde à Madrid et renoncer à la rencontre de dimanche face à l'Azerbaïdjan. Le match ne sert à rien. Si ça peut lui éviter de la fatigue et un mauvais coup, c'est bon pour tout le monde. Et Barcola ne va sûrement pas jouer. Demande à Etitike, Thauvin et Mateta s'ils ne sont pas contents d’avoir de la place. Vous êtes cinglés. » Sur X (anciennement Twitter), Pierre Ménès, qui est toujours suivi par 2,4 millions de followers, a envoyé un missile vers Rothen. «, s'est fâché l'ancien homme fort du CFC, avant de dire pourquoi il n'avait aucun problème à voir Kylian Mbappé rentrer plus tôt que tout le monde à Madrid et renoncer à la rencontre de dimanche face à l'Azerbaïdjan.

Des arguments qui ont donné lieu à une nouvelle bataille sur X entre ceux qui reprochent à Jérôme Rothen d'être soudainement plus critiques avec Kylian Mbappé depuis qu'il a quitté le PSG et ceux qui pensent que Pierre Ménès veut rester dans les petits papier du clan Mbappé. Ce qui est certain, c'est que le capitaine de l'équipe de France ne laisse personne indifférent. Et même s'il a atteint les 400 buts en carrière avec son doublé contre l'Ukraine, Kylian Mbappé doit désormais faire face à des critiques qui ne lâchent plus.