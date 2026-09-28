EdF : Gravement accusé à tort, Mbappé ne mérite pas ça

EdF : Gravement accusé à tort, Mbappé ne mérite pas ça

Equipe de France28 sept. , 17:00
parEric Bethsy
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Forfait pour le reste du rassemblement, Kylian Mbappé fait l’objet de nouvelles critiques. L’attaquant de l’équipe de France est accusé d’exagérer sa blessure au genou gauche. Des commentaires jugés déplacés.
Premier rassemblement avec Zinédine Zidane et première polémique pour Kylian Mbappé. Touché au genou gauche sur l’action de son but en Turquie (1-0) vendredi, l’attaquant de l’équipe de France a déclaré forfait pour les trois matchs à venir. Mais les examens pratiqués par le Real Madrid ont rapidement écarté l’hypothèse d’une longue absence. Le Merengue sera de nouveau disponible d’ici 10 jours. Ses détracteurs ont donc de nouveau remis en cause son implication en sélection. Des commentaires qui déplaisent fortement à Pierre Ménès.
« Vous me reprochez, et je peux le comprendre, de toujours prendre la défense de Kylian, mais il faut se rendre compte que tout ce que fait ce garçon est sujet à polémique ou à mensonge, a réagi le journaliste sur sa chaîne YouTube. Et je dois reconnaître que pas mal de ses déclarations inutiles ou déplacées brouillent encore un peu plus son image. Mais le mec n'a pas quitté les Bleus par plaisir. Je pense que s'il y a vraiment quelque chose que l'on peut reconnaître à Mbappé, c'est un attachement total à l'équipe de France. »
Je trouve ça scandaleux
- Pierre Ménès
« Je trouve ça assez scandaleux de remettre en cause la nature de sa blessure et d'être finalement presque déçu que ça ne soit pas grave, s’est indigné Pierre Ménès. Ce sont des choses que j'ai vraiment du mal à admettre, comme cette polémique ridicule qui voudrait qu'il se soit blessé parce qu'il a mis ses nouvelles chaussures, tout ça en faisant évidemment fi de l'état du terrain épouvantable. » Pour le staff de Zinédine Zidane, c’est bien la pelouse d’Izmit qui est à l’origine du problème de Kylian Mbappé.

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Biensur c'est par logique que tu veux qu'il n'y ait aucun attaquant aligné de la meilleur équipe d'Europe.. C'est surtout pas parceque tu es un putain d'haineux anti parisien ! tout le monde va y croire le troll

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Hâte de le voir ce soir !!! 1 but et un beau match de sa part et un triplé de dembélé 😊😉

Vitinha, Neves, Ruiz ou Zaïre-Emery, le PSG va en sacrifier un

Et pour hier le parc a 70 000 j y crois pas c est impossible 60 000 oui ok et c est deja très bien...ou si on veut plus c est faire un autre stade ailleur mais je vois pas le psg laisser le parc au pfc . Ou l acheter pour y faire jouer les féminines ou les jeunes

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