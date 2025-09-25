Clash au barbecue du Real Madrid, Mbappé est dans le coup

Sur le terrain, le Real Madrid rayonne et est encore invaincu depuis le début de la saison en Liga. Mais en coulisses, des tensions ont éclaté au sein du vestiaire entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior.

L'arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid a été et est toujours vivement scrutée. Le Basque est censé redonner un nouveau souffle à une équipe qui n'a gagné aucun trophée majeur la saison passée. Rapidement lancé dans le grand bain avec la Coupe du monde des clubs, l'ancien du Bayer Leverkusen n'a pas réussi à faire déjouer le Paris Saint-Germain et a pris une claque 4 à 0. Depuis, le moteur tourne enfin. Six victoires en autant de matchs de Liga et une victoire à domicile face à l'OM en Ligue des champions. Mais en interne, des tensions pourraient bien perturber le bon déroulé de la saison. La jalousie secrète de Vinicius Junior envers le salaire de Kylian Mbappé donne du grain à moudre à la presse espagnole qui se donne à cœur joie de raconter les indiscrétions délicates entre les deux stars.

Vinicius Junior en a après Kylian Mbappé

Si l'on en croit les informations de Don Balon, Vinicius Junior serait en colère après Kylian Mbappé à cause… d'un barbecue. Le média ibérique affirme que le Bondynois a récemment organisé un barbecue auquel plusieurs joueurs de l'effectif ont été conviés. Mais pas le Brésilien. On apprend en ce sens que « l'inimitié entre les deux hommes est totale depuis l'arrivée du Français au Real Madrid l'été dernier ». Une inimitié qui a poussé l'ancien Parisien à ne pas inviter son coéquipier.

Des joueurs comme Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Jude Bellingham ou encore Aurélien Tchouaméni étaient de la partie, mais Vinicius Junior a été laissé de côté en raison d'une soi-disant attitude toxique sur et hors du terrain. Cet isolement dans le vestiaire pourrait finir par pousser le Brésilien à partir. En tout cas, sa prolongation est encore loin.