Le Real propose un échange délirant au PSG

PSG24 sept. , 22:00
parQuentin Mallet
Troisième du dernier classement au Ballon d'Or, Vitinha est un élément indispensable du Paris Saint-Germain et le Real Madrid le sait bien. Les Merengue préparent une offre démesurée pour s'offrir le milieu de terrain portugais.
Depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du Paris Saint-Germain, Vitinha s'est transformé. De celui qui agaçait Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar à celui qui s'est retrouvé à la troisième place du dernier classement du Ballon d'Or, le milieu de terrain portugais a enfin été à la hauteur des attentes. Auteur d'une saison dernière complètement dingue, Vitinha s'est logiquement retrouvé sur les radars de nombreux très grands clubs européens. Parmi eux, le Real Madrid, qui va chercher à recruter un milieu de terrain métronome pour enfin pallier le départ de Luka Modric. Réticent à l'idée de laisser partir Vitinha, le PSG risque d'être difficile à convaincre. Mais Florentino Pérez a plus d'un tour dans son sac.
PortugalPortugal Âge 25 Milieu

UEFA Nations League

Matchs8
Buts0
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs5
Buts1
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Vitinha, le rêve inaccessible du Real Madrid

Si l'on en croit les informations de Fichajes, le Real Madrid envisage de formuler une offre de 50 millions d'euros, plus Rodrygo, pour convaincre le PSG de laisser partir Vitinha. Une proposition colossale, certes, mais suffisante pour que Nasser al-Khelaïfi accepte ? Les relations entre les deux illustres présidents sont assez froides depuis le départ de Kylian Mbappé pour Madrid. Mais à l'heure où l'actuel leader de Liga veut absolument renforcer son entrejeu à la demande de Xabi Alonso, il n'est pas impossible que Florentino Pérez finisse par faire des folies.
Dans tous les cas, cette information reste à prendre avec des pincettes, car Vitinha a prolongé son contrat avec le PSG en février dernier. A ce jour, il est lié jusqu'au mois de juin 2029 avec le club de la capitale et, Paris n'ayant pas l'intention de s'en séparer, il faudrait un miracle pour que le Real Madrid convainque la direction parisienne.
