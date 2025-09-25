Le Real et Mbappé veulent faire rager le PSG

Etincelant avec le Bayern Munich, Michael Olise fait grimper sa cote sur le marché des transferts. Plusieurs cadors européens suivent attentivement la situation de l’international français. Y compris le Paris Saint-Germain qui risque de subir un échec à cause du Real Madrid et de Kylian Mbappé.

Il faut croire que le Real Madrid apprécie tout particulièrement les talents français. Pendant que Kylian Mbappé porte les Merengue, ses dirigeants se tiennent à l’affût pour plusieurs de ses compatriotes. William Saliba, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano… Tous sont annoncés dans le viseur de la Maison Blanche, tout comme Michael Olise. Difficile pour les Madrilènes de rester insensibles à la progression du milieu offensif au Bayern Munich. Depuis son arrivée à l’été 2024, l’ancien joueur de Crystal Palace montre qu’il a les épaules pour s’imposer au sein d’une grosse écurie européenne.

Defensa Central, les Merengue possèdent un avantage non négligeable sur ce dossier, à savoir L’international tricolore confirme encore cette saison qu’il représente l’un des principaux atouts offensifs du champion d’Allemagne. Ce qui donne encore un peu plus de crédibilité à sa nomination au Ballon d’Or 2025. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que le Real Madrid est loin d’être la seule formation attentive aux performances de Michael Olise. Celui que l’on désigne comme le successeur d’Antoine Griezmann en équipe de France plaît également à Manchester City, à Liverpool et au Paris Saint-Germain. Mais d’après le média espagnol, les Merengue possèdent un avantage non négligeable sur ce dossier, à savoir Kylian Mbappé

M. Olise France • Âge 23 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 8 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Bundesliga Matchs 4 Buts 3 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 Matchs 3 Buts 4 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Le capitaine des Bleus entretient de bonnes relations avec le Bavarois pendant les rassemblements à Clairefontaine. Sa présence pourrait bien inciter Michael Olise à privilégier la capitale espagnole au détriment de ses autres courtisans dont le PSG. Ces derniers devront également se méfier du Bayern Munich qui ne compte pas laisser filer son joueur sans réagir. Le quotidien Bild affirmait récemment qu’une prolongation était à l’étude pour le milieu offensif sous contrat jusqu’en 2029.