L'humoriste Julien Cazarre s'amuse du football depuis près de 15 ans. S'il fait sourire certains joueurs, d'autres n'apprécient pas ses piques. L'ancien trublion de J+1 entretient notamment une relation complexe avec Kylian Mbappé.

L'Equipe sur son travail et sur sa relation avec les professionnels de son sport favori. Cazarre fait rire autant qu'il énerve les joueurs de Ligue 1. Dans le quotidien sportif, il est notamment revenu sur sa relation avec LA star de l'Equipe de France M6, Canal+, RMC et désormais France 3 : Julien Cazarre possède un CV aussi fourni que les joueurs de football dont il s'amuse tant. L'humoriste fan de football et du Paris Saint-Germain s'est confié auprès desur son travail et sur sa relation avec les professionnels de son sport favori. Cazarre fait rire autant qu'il énerve les joueurs de Ligue 1. Dans le quotidien sportif, il est notamment revenu sur sa relation avec LA star de l'Equipe de France Kylian Mbappé

K. Mbappé France • Âge 26 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 6 Buts 2 Passes décisives 2 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 2 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 5 Buts 5 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Cazarre plus incisif qu'avant avec Mbappé

Julien Cazarre a pu suivre de près la montée en puissance du phénomène à Monaco puis au PSG . A cette époque, il intervenait sur la Ligue 1 dans le cadre de l'émission J+1 sur Canal+, alors diffuseur du championnat de France. L'humoriste révèle avoir directement assisté au changement de personnalité du capitaine des Bleus. Selon lui, Mbappé a progressivement perdu en spontanéité et en naturel. Moins sympa à ses yeux, l'attaquant du Real est donc devenu une cible de choix.

« Avant, il m'aimait bien mais je ne le taillais pas trop. À ses débuts à Monaco, je me baladais dans les couloirs pour Canal+ et il était venu me dire qu'il aimait bien ce que je faisais. Je l'ai croisé aussi dans un resto après un titre du PSG, époque Neymar, il était toujours sympa mais avec une stature différente, du genre « Il est là, ce connard de Cazarre ? » . Après, il a pris le boulard et depuis, je lui en mets plein la tronche. Donc il doit me trouver moins sympa. Mais c'est un gars intelligent qui a l'air d'aimer se marrer », a lâché Julien Cazarre dans L'Equipe. A voir si Kylian Mbappé, désormais en Espagne au quotidien, sera réellement impacté par les fortes piques du sniper numéro 1 du foot français.