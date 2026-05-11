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Après le Clasico, Mbappé rétablit la vérité

Kylian Mbappé11 mai , 19:00
parEric Bethsy
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Forfait pour le Clasico au Camp Nou dimanche, Kylian Mbappé a fait l’objet de nouvelles critiques sur son implication avec le Real Madrid. Au lendemain de la défaite à Barcelone (2-0), l’attaquant français a donc mis les choses au clair à travers une simple publication sur Instagram.
Très attendu pour le Clasico dimanche, Kylian Mbappé a finalement planté le Real Madrid. L’attaquant madrilène a ressenti une gêne aux ischios à l’entraînement vendredi. Rien d’anormal, du moins jusqu’aux précisions apportées par la presse locale. Nos confrères ont révélé que le Français avait surpris le groupe en arrêtant subitement sa séance à cinq minutes de la fin. Autrement dit, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’est lui-même déclaré inapte pour le choc à Barcelone.

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De quoi s’interroger une fois de plus sur l’implication de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Dans la capitale espagnole, certains le soupçonnent de se ménager afin d’arriver en forme pour la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Ses détracteurs se demandent même si le capitaine des Bleus acceptera de rejouer avec son club d’ici la fin de la saison. Toutes ces accusations n’ont pas échappé à Kylian Mbappé. Le Bondynois a donc décidé de répondre à sa façon. Ce lundi, le Real Madrid a accordé un jour de repos à l’ensemble de l’effectif. Mais l’attaquant formé à l’AS Monaco a choisi de se rendre au centre d’entraînement pour travailler en salle.
Et pour que tout le monde le sache, l’actuel meilleur buteur de Liga (24 buts) a publié une photo de lui en plein travail à Valdebebas. Preuve que Kylian Mbappé compte bien rejouer avant la fin de l’exercice. D’ailleurs, le quotidien Marca affirme que le Merengue veut faire son retour contre Oviedo jeudi, ou à Séville dimanche. L’international tricolore n’a jamais envisagé d’arrêter sa saison. Au contraire, son objectif est de reprendre le rythme de la compétition avant le Mondial.
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Derniers commentaires

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

Ma main au feu. J en ai trop vu des comme toi dans ma modeste vie.

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

Tu es née puceau de l'Europe et tu crèvera puceau de l'Europe comme tes venu dans ce bas monde 😂🤣🫵

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

Bah alors tout va bien dans le meilleur des mondes pourquoi viens tu ainsi pleurer a mes godasses depuis X temps??

Trophées UNFP : Le best of du tapis rouge (photos)

Doué meilleur espoir, j'adore le joueur mais pour la régularité j'aurais préféré Joao Neves en 1 et WZE en 2

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Bah alors bravo a toi grand sachant !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
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233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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