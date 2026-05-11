Après le Clasico, Mbappé rétablit la vérité

Forfait pour le Clasico au Camp Nou dimanche, Kylian Mbappé a fait l’objet de nouvelles critiques sur son implication avec le Real Madrid. Au lendemain de la défaite à Barcelone (2-0), l’attaquant français a donc mis les choses au clair à travers une simple publication sur Instagram.

Très attendu pour le Clasico dimanche, Kylian Mbappé a finalement planté le Real Madrid. L’attaquant madrilène a ressenti une gêne aux ischios à l’entraînement vendredi. Rien d’anormal, du moins jusqu’aux précisions apportées par la presse locale. Nos confrères ont révélé que le Français avait surpris le groupe en arrêtant subitement sa séance à cinq minutes de la fin. Autrement dit, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’est lui-même déclaré inapte pour le choc à Barcelone.

De quoi s’interroger une fois de plus sur l’implication de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Dans la capitale espagnole, certains le soupçonnent de se ménager afin d’arriver en forme pour la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Ses détracteurs se demandent même si le capitaine des Bleus acceptera de rejouer avec son club d’ici la fin de la saison. Toutes ces accusations n’ont pas échappé à Kylian Mbappé. Le Bondynois a donc décidé de répondre à sa façon. Ce lundi, le Real Madrid a accordé un jour de repos à l’ensemble de l’effectif. Mais l’attaquant formé à l’AS Monaco a choisi de se rendre au centre d’entraînement pour travailler en salle.

Et pour que tout le monde le sache, l’actuel meilleur buteur de Liga (24 buts) a publié une photo de lui en plein travail à Valdebebas. Preuve que Kylian Mbappé compte bien rejouer avant la fin de l’exercice. D’ailleurs, le quotidien Marca affirme que le Merengue veut faire son retour contre Oviedo jeudi, ou à Séville dimanche. L’international tricolore n’a jamais envisagé d’arrêter sa saison. Au contraire, son objectif est de reprendre le rythme de la compétition avant le Mondial.