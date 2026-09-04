TFC : Un transfert à 20ME bouclé sur le gong

Parti pour rester à Toulouse au moins jusqu'au prochain mercato hivernal, Yann Gboho quitte finalement la ville rose. Un accord avec Coventry City a été trouvé dans les toutes dernières heures du mercato, et les deux clubs, qui attendaient encore l'aval administratif, ont annoncé la fin du feuilleton.

Depuis le 2 septembre dernier à minuit, le mercato estival a fermé ses portes pour tous les clubs français. Depuis, plus aucune recrue ne peut arriver, alors que seuls les départs sont encore possibles vers les championnats dans lesquels le marché est encore ouvert. Pour autant, Toulouse a réussi à conclure un très gros transfert avec un club de Premier League.

Parti pour rester dans la ville rose alors que le deal avec Kansas City était tombé à l'eau, Yann Gboho avait encore un bon espoir de quitter le club pour lequel il officiait depuis deux saisons. En cause, une opération bouclée sur le gong qui n'était, jusqu'à il y a peu, toujours pas été validée par l'administration.

Yann Gboho, finalement envoyé en Premier League

En effet, comme l'indiquent les deux écuries concernées, Toulouse et Coventry City sont tombés d'accord en fin de mercato et ont officialisé le transfert de Yann Gboho. L'avenir du milieu offensif de 25 ans, auteur de 19 buts et 12 passes décisives en 89 apparitions chez les Violets, a finalement été fixé après une longue période de flou administratif. Jusqu'à hier, même le président du TFC ne savait pas quand le deal allait être conclu.

En tout cas, Yann Gboho va rapporter un joli pactole à la direction toulousaine. Selon les informations de Les Violets, le deal pourrait valoir entre 10 et 20 millions d'euros, en fonction des bonus inclus. « Après deux saisons et demie sous les couleurs violettes, Yann Gboho s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, transféré au Coventry City FC de Frank Lampard. Le Toulouse Football Club tient à saluer l’engagement et les performances de son numéro 10, devenu l’un des visages marquants du groupe toulousain et de la Ligue 1 McDonald's », indique le communiqué toulousain.