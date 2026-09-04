PSG : Digne écarté, Luis Enrique est très déçu

On a bien 4 jours pour la FarmersLigue … 😜🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
C’est marrant vous arrêtiez pas de nous sortir de ne pas vivre dans le passé pour LdC mais c’est exactement ce que vous faites aujourd’hui avec tapie un peu schizophrène quand même le parichien reine du bois de boubou avant c’était tapie aujourd’hui c’est NAK chacun son moment de gloire
Comme vous maintenant qu il y a plu le voleur de tapie 😉
Ouai enfin il gagne depuis qu un pays vous a acheté car avant eux quand vous étiez au même niveau financier que le reste c’était 0 LdC et 2 championnat et ça jouait le maintien
Mais moi mon club lui il ...gagne 😂🤣🫠😉😘😘😘. Bisou et bonne c3 et championnat 😄😄
|Équipe
|Pts
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|N
|D
|BP
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|3
|8
|-5
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🔴🔵 L’absence de Lucas Digne pour la rencontre de ce soir est un choix du coach