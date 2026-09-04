PSG : Digne écarté, Luis Enrique est très déçu
Lucas Digne

PSG : Digne écarté, Luis Enrique est très déçu

PSG04 sept. , 15:30
parQuentin Mallet
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Non convoqué par Luis Enrique pour participer à la réception de l'AS Monaco ce week-end, Lucas Digne paye un niveau jugé encore trop faible et des prestations aux entraînements pas suffisamment convaincantes.
Une nouvelle fois absent pour purger son troisième et dernier match de suspension suite au carton rouge qu'il avait reçu lors du Trophée des champions face au RC Lens, Nuno Mendes aurait pu être remplacé tout à fait logiquement par Lucas Digne, arrivé cet été au PSG en provenance d'Aston Villa. Pour autant, le latéral gauche de 33 ans n'a pas eu un temps de jeu très important alors qu'il était justement là pour assurer la rotation avec son homologue portugais. Et s'il espérait pouvoir se montrer lors de la réception de l'AS Monaco pour la troisième journée de Ligue 1, Lucas Digne n'a pas été convoqué par Luis Enrique.

Lucas Digne mis de côté, un choix sportif

Ses performances sont-elles jugées trop faibles ? C'est en tout cas la tendance que confirme Le Parisien, selon qui Lucas Digne n'a toujours pas convaincu le staff parisien de lui confier le couloir gauche de la défense parisienne. Au-delà de ses performances en matchs (60 minutes face à Lens, 18 face à Lille), l'international français a surtout déçu aux entrainements, et les séances de cette semaine ont conforté Luis Enrique dans son choix de l'écarter pour la réception de Monaco. Pour le technicien parisien, certains joueurs méritent davantage leur place dans le groupe du fait de leur implication plus importante que le latéral gauche.
Pour autant, Lucas Digne ne veut pas s'inquiéter. « C’est un temps d’adaptation qu’il faut avoir, il n’y a pas eu de préparation, c’est assez court. Il faut continuer à travailler comme toute l’équipe et monter en régime. (...) Si je devais m’inquiéter après trois matchs, ce serait triste quand même », avait-il déclaré ce jeudi au Campus PSG. Quoi qu'il en soit, ce choix de Luis Enrique représente clairement sa volonté de ne s'appuyer que sur les meilleurs, sans filtrer selon l'expérience ou la notoriété de chacun.

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On a bien 4 jours pour la FarmersLigue … 😜🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : Genesio faire une Luis Enrique avec Garcia

C’est marrant vous arrêtiez pas de nous sortir de ne pas vivre dans le passé pour LdC mais c’est exactement ce que vous faites aujourd’hui avec tapie un peu schizophrène quand même le parichien reine du bois de boubou avant c’était tapie aujourd’hui c’est NAK chacun son moment de gloire

OM : Genesio faire une Luis Enrique avec Garcia

Comme vous maintenant qu il y a plu le voleur de tapie 😉

OM : Genesio faire une Luis Enrique avec Garcia

Ouai enfin il gagne depuis qu un pays vous a acheté car avant eux quand vous étiez au même niveau financier que le reste c’était 0 LdC et 2 championnat et ça jouait le maintien

OM : Genesio faire une Luis Enrique avec Garcia

Mais moi mon club lui il ...gagne 😂🤣🫠😉😘😘😘. Bisou et bonne c3 et championnat 😄😄

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