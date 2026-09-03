L1 : Ueda frappe déjà, le LOSC fait un braquage à Toulouse

Mourinho attaque la L1, l’OL lui répond

Il faudrait que tu révises un peu ton histoire du foot. L'écart budgétaire entre l'OL et les prétendants au podium n'avait rien à voir avec celui actuel. Et l'OL n'a jamais dominé outrageusement le championnat, à part une saison ! L'écart entre le PSG et les prétendants au podium est plus important que celui qui existe entre les premiers de PL et les derniers de PL ! Le PSG a fait changé la répartition des droits pour se les accaparer. La PL a une répartition qui vise à aider les clubs les moins fortunés ! Et Bein a fait capoter tous les projets de diffusion de L1 qui auraient pu nuire à sa chaine !