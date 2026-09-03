Ueda

L1 : Ueda frappe déjà, le LOSC fait un braquage à Toulouse

Ligue 103 sept. , 22:38
parAlexis Rose
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3e journée de la Ligue 1 :
Stadium de Toulouse
Toulouse FC - Lille OSC : 0-1.
But : Ueda (73e) pour Lille.
Sauvé par Berke Özer, auteur de multiples arrêts décisifs face aux attaquants toulousains en première période (24e, 39e, 42e), le LOSC a attendu l’entrée en jeu de sa dernière recrue offensive, Ayase Ueda, pour faire la différence. Recruté 15 ME à Feyenoord dans les dernières heures du mercato estival, l'attaquant japonais n’a eu besoin que de deux ballons pour trouver le chemin des filets en L1. À la réception d’un arrêt de Niflore, tout juste entré en jeu après la blessure de Restes, Ueda marquait en deux temps de la tête (0-1 à la 73e). En fin de match, le TFC réagissait avec Tengstedt (75e), mais Lille tenait bon jusqu’au bout (0-1).
Grâce à cette deuxième victoire en trois journées, le LOSC de David Ancelotti s’empare provisoirement de la tête de la Ligue 1 avec 7 points, soit une longueur d'avance sur Monaco. Malgré un joli visage, le TFC de Jens Berthel Askou est déjà dans la zone rouge, alors que la 3e journée de championnat va se poursuivre tout au long du week-end.
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Mourinho attaque la L1, l’OL lui répond

Derniers commentaires

Mourinho attaque la L1, l’OL lui répond

Il faudrait que tu révises un peu ton histoire du foot. L'écart budgétaire entre l'OL et les prétendants au podium n'avait rien à voir avec celui actuel. Et l'OL n'a jamais dominé outrageusement le championnat, à part une saison ! L'écart entre le PSG et les prétendants au podium est plus important que celui qui existe entre les premiers de PL et les derniers de PL ! Le PSG a fait changé la répartition des droits pour se les accaparer. La PL a une répartition qui vise à aider les clubs les moins fortunés ! Et Bein a fait capoter tous les projets de diffusion de L1 qui auraient pu nuire à sa chaine !

Mourinho attaque la L1, l’OL lui répond

Mais tu fatigues avec tes memes arguments. Avant le Qatar ton ex gourou pillait et affaiblissait la ligue 1 en achetant les meilleurs joueurs ce qui a permis de gagner 7 fois de suite le championnat. ca te convenait .

L1 : Ueda frappe déjà, le LOSC fait un braquage à Toulouse

Les bons gardiens ont souvent la réussite qu'ils provoquent 🍀

Mourinho attaque la L1, l’OL lui répond

C’est sur que quand l’OM 2eme ou 3eme de L1 prenait 6 defaites en 6 matches de LDC et pas contre les cadors c’est pas une question de niveau c’etaient les sangliers qui avaient du manger qqchose ...

L1 : Ueda frappe déjà, le LOSC fait un braquage à Toulouse

C'est sûr que le LOSC a eu plus que de la chance à Toulouse. Sans la chance du gardien qui est incroyable de ne pas encaisser au deux buts en première mi-temps.

Ligue 1

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42110312
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42110541
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42110211
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3210125-3
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