OM : Deux petits matchs et Weah perd le brassard

Nommé capitaine de l’Olympique de Marseille après l’intervention de la direction, Timothy Weah va déjà perdre le brassard. L’entraîneur Bruno Genesio a de nouveau la liberté de choisir son principal lieutenant et le rôle devrait revenir à Pierre-Emile Hojbjerg.

Bruno Genesio n’avait pas caché son désaccord. Alors que Pierre-Emile Hojbjerg avait conservé son statut de capitaine durant la préparation, l’entraîneur du l’Olympique de Marseille a dû rétrograder le milieu de terrain après son refus de signer à Newcastle. Son départ avorté avait provoqué la colère du propriétaire Frank McCourt, à l’origine de la sanction infligée au Danois.

« C’est une décision qui m’a été dictée par la direction du club, avouait Bruno Genesio devant les médias. Si je veux être complètement franc, et je vais l’être, ce n’est pas une décision que je partage. » Dix jours plus tard, le mercato a fermé ses portes et la direction ne s’oppose plus à ce que Pierre-Emile Hojbjerg récupère le brassard confié à Timothy Weah. « Oui. Maintenant, c'est la décision du coach », confiait cette semaine le président Stéphane Richard à RMC. Ça tombe bien, l’ancien joueur de Tottenham agit toujours en tant que leader du vestiaire. Il ne serait pas étonnant que Bruno Genesio revienne sur la décision de ses supérieurs.