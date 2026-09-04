OM : Deux petits matchs et Weah perd le brassard

OM : Deux petits matchs et Weah perd le brassard

OM04 sept. , 14:30
parEric Bethsy
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Nommé capitaine de l’Olympique de Marseille après l’intervention de la direction, Timothy Weah va déjà perdre le brassard. L’entraîneur Bruno Genesio a de nouveau la liberté de choisir son principal lieutenant et le rôle devrait revenir à Pierre-Emile Hojbjerg.
Bruno Genesio n’avait pas caché son désaccord. Alors que Pierre-Emile Hojbjerg avait conservé son statut de capitaine durant la préparation, l’entraîneur du l’Olympique de Marseille a dû rétrograder le milieu de terrain après son refus de signer à Newcastle. Son départ avorté avait provoqué la colère du propriétaire Frank McCourt, à l’origine de la sanction infligée au Danois.

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« C’est une décision qui m’a été dictée par la direction du club, avouait Bruno Genesio devant les médias. Si je veux être complètement franc, et je vais l’être, ce n’est pas une décision que je partage. » Dix jours plus tard, le mercato a fermé ses portes et la direction ne s’oppose plus à ce que Pierre-Emile Hojbjerg récupère le brassard confié à Timothy Weah. « Oui. Maintenant, c'est la décision du coach », confiait cette semaine le président Stéphane Richard à RMC. Ça tombe bien, l’ancien joueur de Tottenham agit toujours en tant que leader du vestiaire. Il ne serait pas étonnant que Bruno Genesio revienne sur la décision de ses supérieurs.
« Ce matin encore, Pierre a pris la parole devant tout le groupe pour parler de la future saison. Donc il reste un capitaine, a témoigné l’entraîneur marseillais dans un entretien accordé à Ligue 1+. Tim, je l'ai nommé capitaine parce que pour moi, il réunit beaucoup, beaucoup de qualités qui, à mon sens, sont très importantes pour avoir ce leadership. Mais je vais créer un groupe de cinq, six joueurs maintenant que le mercato est terminé. Et pour moi, ce seront cinq, six référents qui sont tous des capitaines. » Seul l'un d'entre eux portera le brassard au coup d'envoi des matchs et si Weah devrait le garder pour les prochains matchs, il reste à voir quelles décisions seront prises quand le vent sera contraire.
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Oui oui oui mais bon on oublie assez vite les centres peu précis les tirs à 3m au-dessus de la barre les cafouillqges dans le dernier geste. Si LE ne l’avait pas mis dans son equipe type il y avait aussi des raisons. A Liverpool il va falloir délivrer des centres millimétrés pour les tetes de ses collègues sinon il va retourner cirer le banc.

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Oh que si ! Je sais que Frank McCourt n'est pas le seul responsable de l'état catastrophique de l'OM. La DNCG est aussi responsable car elle n'est même pas intervenue ses dernières saisons pour les comptes de l'OM ou les dettes s'accumulées. La DNCG réclame encore 40 à 60 millions d'Euros pour que l'OM puisse revenir à un équilibre de ses comptes (pour le moment). A la fin de la saison... il y a de fortes probabilités que les dettes auront augmentées.

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A yaya : Ce n'est pas un pronostic... mais une réalité et du bon sens. Il faudrait un miracle pour que l'OM puisse être Européen à la fin de la saison en dégraissant son effectif sans même recruter. Tu vois bien que c'est pratiquement Mission Impossible.

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20 millions d'euros c'était trop peu, il faut le dire et Fofana a été vendu à sa juste valeur à 30 millions plus des bonus.

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Et pourtant... l'OM a pu cumuler des dettes ses dernières saisons sans être inquiété par la DNCG. ^^

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