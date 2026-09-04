OM : Genesio fait une Luis Enrique avec Garcia

Après un mercato d'été inexistant dans le sens des arrivées, Bruno Genesio est contraint de faire du bricolage avec certains de ses joueurs pour combler les trous à certains postes, à l'instar d'Ulisses Garcia, essayé dans l'entrejeu.

Cet été restera sans aucun doute dans les annales de l'histoire de l' Olympique de Marseille . Alourdi par une masse salariale sans précédent, le club de la cité phocéenne n'a pas pu réaliser le moindre recrutement pendant ce dernier mercato. Une situation d'ailleurs très remarquée puisqu'avec l'Athletic Club, qui se base principalement sur le vivier basque, l'OM est le seul club du Big 5 européen à n'avoir réalisé aucun achat de joueur.

En parallèle, Grégory Lorenzi a quand même été obligé de vendre afin de renflouer les caisses, ce qui donne donc à Bruno Genesio un effectif amoindri pour sa première saison sur le banc phocéen. Malgré tout, l'ancien entraîneur de Lyon, Rennes et Lille a quand même l'intention de s'en sortir et pour cela, il compte utiliser d'une magie qui rappelle celle de Luis Enrique.

Ulisses Garcia au milieu de terrain, Genesio innove

Présent en conférence de presse à deux jours de la réception du Paris FC (J3), Bruno Genesio a évoqué les limites de son effectif, tout en indiquant qu'il avait tenté de repositionner Ulisses Garcia au milieu de terrain. « Kondo est blessé, on a besoin de milieux supplémentaires, Kamissoko a rejoint le groupe pour dimanche. ça permet aux jeunes de saisir des opportunités. Ulisses Garcia a été testé dans un poste un peu plus au cœur du jeu. Il faut être ingénieux, trouver des solutions dans cette situation. Il faut être à fond, mettre les joueurs en confiance. Sur l'investissement, on n'a rien à leur reprocher », explique-t-il.

Un bricolage nécessaire et, surtout, inéluctable. Car si des joueurs se blessent ou sont suspendus, alors Genesio n'aura forcément pas beaucoup d'autres choix que de piocher chez les jeunes, ou de repositionner des joueurs.