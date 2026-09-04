OM : Genesio fait une Luis Enrique avec Garcia

OM : Genesio fait une Luis Enrique avec Garcia

OM04 sept. , 16:30
parQuentin Mallet
7
Ajouter comme source préférée sur Google
Après un mercato d'été inexistant dans le sens des arrivées, Bruno Genesio est contraint de faire du bricolage avec certains de ses joueurs pour combler les trous à certains postes, à l'instar d'Ulisses Garcia, essayé dans l'entrejeu.
Cet été restera sans aucun doute dans les annales de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Alourdi par une masse salariale sans précédent, le club de la cité phocéenne n'a pas pu réaliser le moindre recrutement pendant ce dernier mercato. Une situation d'ailleurs très remarquée puisqu'avec l'Athletic Club, qui se base principalement sur le vivier basque, l'OM est le seul club du Big 5 européen à n'avoir réalisé aucun achat de joueur.
En parallèle, Grégory Lorenzi a quand même été obligé de vendre afin de renflouer les caisses, ce qui donne donc à Bruno Genesio un effectif amoindri pour sa première saison sur le banc phocéen. Malgré tout, l'ancien entraîneur de Lyon, Rennes et Lille a quand même l'intention de s'en sortir et pour cela, il compte utiliser d'une magie qui rappelle celle de Luis Enrique.

Lire aussi

OM : Deux petits matchs et Weah perd le brassardOM : Deux petits matchs et Weah perd le brassard
Le podium pour l'OM, premier coup de pression sur GenesioLe podium pour l'OM, premier coup de pression sur Genesio

Ulisses Garcia au milieu de terrain, Genesio innove

Présent en conférence de presse à deux jours de la réception du Paris FC (J3), Bruno Genesio a évoqué les limites de son effectif, tout en indiquant qu'il avait tenté de repositionner Ulisses Garcia au milieu de terrain. « Kondo est blessé, on a besoin de milieux supplémentaires, Kamissoko a rejoint le groupe pour dimanche. ça permet aux jeunes de saisir des opportunités. Ulisses Garcia a été testé dans un poste un peu plus au cœur du jeu. Il faut être ingénieux, trouver des solutions dans cette situation. Il faut être à fond, mettre les joueurs en confiance. Sur l'investissement, on n'a rien à leur reprocher », explique-t-il.
Un bricolage nécessaire et, surtout, inéluctable. Car si des joueurs se blessent ou sont suspendus, alors Genesio n'aura forcément pas beaucoup d'autres choix que de piocher chez les jeunes, ou de repositionner des joueurs.
Articles Recommandés
Tv Canal Met Le Paquet Avec Le Psg Lens Et Lille
TV

TV : Canal+ met le paquet avec le PSG, Lens et Lille

Tfc Un Transfert A 20me Boucle Sur Le Gong
TFC

TFC : Un transfert à 20ME bouclé sur le gong

Psg Digne Ecarte Luis Enrique Est Tres Decu
PSG

PSG : Digne écarté, Luis Enrique est très déçu

Still
OL

OL : Auxerre vient jouer la Ligue des Champions

Fil Info

04 sept. , 17:00
TV : Canal+ met le paquet avec le PSG, Lens et Lille
04 sept. , 16:00
TFC : Un transfert à 20ME bouclé sur le gong
04 sept. , 15:30
PSG : Digne écarté, Luis Enrique est très déçu
04 sept. , 15:00
OL : Auxerre vient jouer la Ligue des Champions
04 sept. , 14:30
OM : Deux petits matchs et Weah perd le brassard
04 sept. , 14:00
Endrick a déjà annoncé son départ du Real
04 sept. , 13:30
Trop de talent au PSG, Akliouche a du mal à suivre
04 sept. , 13:00
Comment Arsenal a flingué l’OL au mercato
04 sept. , 12:30
Le podium pour l'OM, premier coup de pression sur Genesio

Derniers commentaires

OL : Mercato réussi, Fonseca n'aura aucune excuse

… On est plus fort physiquement, mentalement, plus équilibré aussi,… Oui-Oui Fonfon, on a déjà vu ça … 🤣🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

TV : Canal+ met le paquet avec le PSG, Lens et Lille

On a bien 4 jours pour la FarmersLigue … 😜🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : Genesio fait une Luis Enrique avec Garcia

C’est marrant vous arrêtiez pas de nous sortir de ne pas vivre dans le passé pour LdC mais c’est exactement ce que vous faites aujourd’hui avec tapie un peu schizophrène quand même le parichien reine du bois de boubou avant c’était tapie aujourd’hui c’est NAK chacun son moment de gloire

OM : Genesio fait une Luis Enrique avec Garcia

Comme vous maintenant qu il y a plu le voleur de tapie 😉

OM : Genesio fait une Luis Enrique avec Garcia

Ouai enfin il gagne depuis qu un pays vous a acheté car avant eux quand vous étiez au même niveau financier que le reste c’était 0 LdC et 2 championnat et ça jouait le maintien

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
2Monaco logo
Monaco
62200303
3Paris logo
Paris
42110303
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
42110312
5Rennes logo
Rennes
42110541
6Troyes logo
Troyes
42110211
7Lens logo
Lens
32101642
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
32101422
9Angers SCO logo
Angers SCO
32101330
10Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
11Brest logo
Brest
22020440
12Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
13Le Mans logo
Le Mans
1201145-1
14Lorient logo
Lorient
1201112-1
15Le Havre logo
Le Havre
1201112-1
16Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
17Nice logo
Nice
1201103-3
18Auxerre logo
Auxerre
0200238-5

Loading